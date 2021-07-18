Похолодание уже в пути – идет циклон Christoph: как изменится погода в Украине

Украину снова зальет дождями. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинцев в понедельник ждет сюрприз – наконец спадет адская жара, но пока повезет только жителям западных областей. В то же время станет больше дождей, местами ливни, град и шквалы.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, уже завтра температура воздуха в западных областях Украины, даже частично на севере и в центре снизится – это к нам идут атмосферные фронты северного циклона Christoph:

на западе ожидается 23-28 градусов;

в Житомирской, Черниговской, Винницкой и Киевской областях 27-31;

на остальной территории Украины еще будет жарко, 30-35 градусов.

Дожди ожидаются в большинстве областей, а из-за сильных температурных контрастов (жары и похолодания) они могут превратиться в сильные ливни со шквалами и градом. В понедельник эти явления наиболее вероятны на западе, севере и местами в центральных областях.

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На юге и востоке Украины еще удержится сухая жаркая погода.

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В Киеве 19 июля ожидается дождь, гроза, возможны сильные ливни со шквалом и градом. Температура воздуха 28-30 градусов. Во вторник жара спадет до +27.

"Эти метеорологические изменения после длительного жаркого и сухого периода могут смущать метеопатов. Поэтому, кроме зонтов или панамок, не забывайте о необходимых профилактических средствах и лекарствах", – подчеркнула Диденко.

Как сообщали новости "Сегодня", 17 июля из-за ливней и сильного ветра был обесточен 101 населенный пункт в трех областях (Киевская – 53, Житомирская – 35 и Черниговская – 13). Под Киевом даже погибли два человека.

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Смотрите видео последствий непогоды в Киеве 17 июля: