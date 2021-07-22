Похолоданию радоваться недолго – в Украину снова идет жара: когда ждать до +34

Приятная прохлада задержится еще на выходные, а потом снова украинцев будет плавить сильный зной

Украинцев ждет жара - всем на пляж. Коллаж "Сегодня"

В ближайшие дни в Украине еще будет приятная комфортная погода около 25 градусов и без дождей, но уже с начала следующей недели к нам вернется жара, в некоторых областях будет больше 30 градусов.

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Об этом свидетельствуют карты Укргидрометцентра.

В пятницу, 23 июля, в западных областях 23-25 градусов, в остальных регионах 25-27 градусов. Будет везде сухо и солнечно.

В субботу, 24 июля, снова никаких осадков и везде 24-27 градусов. На юге до +28.

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В воскресенье, 25 июля, в большинстве областей 25-27 градусов, а на юг и востоке 29-30 тепла. Дождей не будет.

В понедельник, 26 июля, в большинстве областей потеплеет до 27-29 градусов, на юге и Закарпатье до +31. Дожди ожидаются лишь в Черновицкой и Ивано-Франковской областях.

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Во вторник, 27 июля, в западных областях 30-32 градуса, на Закарпатье до +33, на юге 32-34 градуса. В остальных регионах 29-31 градус. Дожди ожидаются в Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Хмельницкой областях.

Напомним, накануне из-за штормового ветра в Донецкой и Луганской областях погибли два человека: одного привалило дерево, а второй умер из-за разрушения крыши. Еще семь человек в Дружковке и Константиновке госпитализированы с травмами различной степени тяжести. А в Одессе потоп – автомобили были по крышу в воде, потоки смывали все на пути.

А сегодня в курортной Кирилловке мощный торнадо попал на видео.