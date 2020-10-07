Похоронный венок и песня ультрас: в Киеве "поздравили" Путина с днем рождения (фото и видео)

Пока президент РФ Владимир Путин принимал поздравления с днем рождения от руководства стран-сателлитов вроде Беларуси, Кубы или Молдовы, активисты в Киеве решили своеобразно отметить 68-летие хозяина Кремля.
Как это происходило, журналист Роман Малко рассказывает на своей странице в Facebook.
Активисты принесли под здание посольства России в Киеве похоронный венок с изображением Путина, держащего табличку с названием Гаагского трибунала. После этого они лазером проецировали на диппредставительство изображение человека, похожего на президента РФ, и часть текста песни, весьма популярной у футбольных фанатов.
Внимание, видео содержит нецензурную лексику(18+):
А эксперт по вопросам общественной коммуникации Юрий Федоренко иронично поблагодарил в Facebook за единство, с которым был "замечен" день рождения Гения Мира и руководителя демократии "по-русски", и выразил искреннюю надежду, что все пожелания активистов сбудутся в ближайшее время.
Напомним, дни рождения Путина каждый раз становятся поводом к тому, чтобы выразить свое "фэ" хозяину Кремля. Например, когда президенту РФ исполнилось 66 лет, российский российский финансист и блогер Слава Рабинович назвал того "серийным убийцей".
Впрочем, не обходилось и без "прогибов". Например, на 63-й день рождения рэпер Тимати посвятил Путину песню с названием "Лучший друг", в которой президента называл "белым властелином".
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