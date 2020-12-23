Похороны Геннадия Кернеса в Харькове: онлайн

Сегодня проходят церковная и гражданская панихида по погибшему

Сегодня, 23 декабря, в Харькове прощаются с мэром города Геннадием Кернесом. Он умер от последствий коронавируса в немецкой клинике "Шарите" – о его смерти стало известно 17 декабря.

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8:10 Трансляция отпевания Кернеса в Храме закончилась. С 9:00 до 13:00 попрощаться с мэром Харькова можно будет в театре оперы и балета

8:01 Перекрыто движение по улице Сумской возле метро Майдан Конституции. Пробок в городе не наблюдается

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7:55"Он был украситель города Харькова", – во время службы в соборе митрополит Онуфрий произносит речь в память о Кернесе и приносит соболезнования родственникам.

В 7:00 началась церковная служба – отпевание проходит в Благовещенском соборе Харькова. Заблаговременно в центре города перекрыли движение, а саму церемонию охраняют сотни правоохранителей.

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Как передает корреспондент "Сегодня", в храм ограничен вход, хотя люди продолжают прибывать. В храме – власти города, друзья и близкие Кернеса.

/ Фото: Сегодня

/ Фото: Сегодня

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На улицу вывели онлайн-трансляцию службы, которую смотрят несколько десятков человек.

У входа в храм стоит катафалк:

Ранее мы сообщали, каким образом будет организована церемония прощания с мэром Харькова Геннадием Кернесом в театре оперы и балета.

Все подробности в спецтеме Похороны Кернеса

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