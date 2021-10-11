Похороны Полякова, ЧП в киевском парке и суд над Трухановым – самые резонансные новости СЕГОДНЯ

В понедельник украинцы больше всего обсуждали дело мэра Одессы, смерть и похороны нардепа Полякова, а также коронавирус

Что обсуждали украинцы 11 октября / Фото: Коллаж: Сегодня

В понедельник, 11 октября, стали известны новые подробности смерти нардепа Антона Полякова, суд избрал меру пресечения мэру Одессы Труханову, а в киевском парке нашли обнаженное тело.

Сайт "Сегодня" собрал самые резонансные новости дня.

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ЧП в столичном парке

Тело мужчины нашли в парке / Коллаж "Сегодня"

В Киеве в Голосеевском парке 11 октября нашли труп мужчины. Он был повешенным, без одежды и документов. Его нашел случайный прохожий, который занимался спортивным ориентированием.

Тело было предварительно без признаков насильственной смерти, полицейские рассматривают версию самоубийства.

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Смерть Полякова: новые подробности

В Чернигове провожают Полякова в последний путь. Коллаж "Сегодня"

В Чернигове 11 октября простились с нардепом Антоном Поляковым – гроб с телом политика подвезли к Черниговскому областному филармоническому центру на катафалке, там и прошла церемония прощания.

Однако не обошлось без скандалов – попрощаться пришла и нардеп Анна Скороход, с которой жил вместе Поляков. Когда ее увидела вдова Полякова, спросила, как она посмела прийти и вышла из здания. А цветы, которые положила на гроб Скороход, убрала мама Полякова.

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Кроме того, в расследовании смерти Полякова новый поворот – таксист признался в ложных показаниях. Мол, на самом деле депутата ему "перекинули" из другой машины, заявил адвокат водителя.

По его словам, таксист "ненамеренно солгал" полиции – водитель решил не впутывать других людей, поэтому сказал, что забрал Полякова с остановки.

Центр Киева попал в ТОП-20 самых крутых районов мира

Было опрошено 27 тысяч человек / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве район Золотых ворот занял 16 место в рейтинге 49 лучших районов мира. Его назвали историческим сердцем города, а также образцом прогрессивности. Кстати, украинская столица обошла в нем Амстердам, Монреаль, Сидней.

Коронавирус в Украине

Штамм "Дельта" в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Минздрав опубликовал новую статистику по ковиду – в Украине за последние сутки выявили 8832 новых случаев инфицирования коронавирусом. Скончались 207 жителей Украины (всего – 58 700).

Кроме того, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что 95% случаев выявленных случаев заражений коронавирусом приходятся на штамм "Дельта". Инфицированный человек может иметь симптомы 7-8 дней, а затем сатурация кислорода резко падает с 92% до 70%.

Дело Труханова

Труханову выбрали меру пресечения. Фото: коллаж "Сегодня"

11 октября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову по делу о незаконном завладении землей в городе. Суд его отпустил под 30 млн залога и личное обязательство не выезжать с территории Украины.

Сам Труханов сказал, что ему не совсем понятно решение суда в том плане, что будет, если он не внесет залог. Таких денег у него нет.