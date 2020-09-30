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Пока дожди и холод, но скоро вернутся +20: когда в Украине снова потеплеет

30 сентября, 13:46

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В Украине продолжает господствовать циклон, но на выходных погода немного наладится

Сегодняшние дожди почти по всей Украине ожидаются и завтра. В четверг сухая погода будет только на востоке. Температура воздуха тоже не особо высокая – от 13 до 20 градусов. А вот потеплеет уже на выходных.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, 1 октября влажная дождливая погода будет преобладать на западе, севере, юге и в большинстве центральных областей. При этом восточная часть и Днепр с районами побудут без осадков, но с сильным ветром.

"Температура воздуха в четверг составит 15-18 градусов, на юге 17-20 градусов, в западных областях 13-16 градусов. В Киеве октябрь начнется облачно, будет сыро, ветрено, но немного теплее, до 17 градусов", – написала Диденко.

Синоптик отметила, что уже в субботу-воскресенье даже вернутся 20 градусов. Однако в течение недели все же будет преобладать влажная погода, так что зонты лучше не прятать.

В тренде
Пока дожди и холод, но скоро вернутся +20: когда в Украине снова потеплеет
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Как мы уже писали, в Херсонской области пронесся торнадо. Сильный ветер срывал крыши и валил деревья. Под удар попал населенный пункт Великая Александровка.

Сентябрь на исходе, но настоящей осенью в Украине пока запахло только к концу месяца: в минувшее воскресенье всю страну накрыли сильные дожди и похолодало. Следующий осенний месяц еще порадует хорошей погодой, но не долго – потом будет и снег, и морозные ночи. Сайт "Сегодня" узнавал у синоптиков, какой будет погода в октябре.

Смотрите, что натворил ливень в Ивано-Франковске:

Видео: galka.if.ua

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погода прогноз погоды синоптик наталка диденко

Источник: Сегодня

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