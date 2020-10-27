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Пока есть запас прочности. Ляшко назвал условие для ужесточения карантина

27 октября, 15:23

Денис Беспалов Денис Беспалов

Мощности системы здравоохранения в ближайшее время должны измениться

Новые карантинные ограничения в Украине могут ввести, если в сутки будут фиксировать 15 тыс. новых случаев заболевания COVID-19. Пока у нас еще есть запас прочности, который позволит отреагировать без коллапса для системы здравоохранения.

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Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает "Интерфакс-Украина".

Ляшко уточнил, что эта цифра в 15 тыс. заболевших в сутки актуальна при равномерном распределении больных на территории страны, при этом для отдельных регионов она может быть ниже.

Также он сообщил, что 1 ноября на местах должны быть использованы субвенции и подведен кислород к большинству коек, после этого мощности системы здравоохранения должны измениться.

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По его словам, в настоящее время для больных коронавирусом отведено около 52 тыс. коек, из них 17 тыс. обеспечены кислородной поддержкой.

Чтобы подготовить систему здравоохранения к полноценному реагированию, необходимо вдвое увеличить количество коек, обеспеченных кислородом.

Ранее глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий предупредил, что коллапс медицинской системы в стране может наступить, когда заболеваемость COVID-19 будет составлять 15 тыс. человек в сутки.

Напомним, в Украине за последние сутки выявили 6677 новых случаев инфицирования коронавирусом. Всего инфекцию подтвердили у 355 601 человека. Скончались 6590 человек, вылечить удалось 145 336 инфицированных.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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