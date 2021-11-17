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Пока полиция искала адрес. Мужчина до смерти забил сожительницу на глазах у детей

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
17 ноября, 16:22
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Полиция уехала на вызов, но не смогла найти дом, в котором происходила потасовка
В Черниговской области женщину забили до смерти, пока полиция искала адрес.
В Черниговской области женщину забили до смерти, пока полиция искала адрес. / Фото: Коллаж: Сегодня

В селе Кладьковка Черниговского района мужчина до смерти забил свою 32-летнюю сожительницу. Ребенок, который видел драку своими глазами, успел позвонить в полицию, но правоохранители не смогли найти адрес, который им назвали.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Подробности

13 ноября около 20:00 на линию 102 позвонил ребенок и сказал, что папа бьет маму. При этом сообщил, что в доме есть еще дети и назвал адрес – улица Щорса, 31. На уточняющие вопросы оператора ребенок не ответил и положил трубку.

На место происшествия немедленно выехали полицейские, но они не смогли найти адрес, потому что его, по словам правоохранителей, не существует.

Несколько раз они звонили по телефону на мобильный телефон, с которого поступил вызов на "102", и никто не ответил. Полицейские зашли в три дома, где в то время горел свет. Все граждане, к которым они обращались, сказали, что такого адреса в селе не знают и не смогли подсказать, где живет многодетная семья.

Женщину забили до смерти

В 1:35 ночи, в полицию поступил звонок от жителя того же села, который сообщил, что его сосед убил свою сожительницу. Полицейские нашли в доме тело женщины с телесными повреждениями головы и туловища.

Мужчина, совершивший убийство, скрылся.

Что известно об убийце

В совершенном обоснованно подозревается сожитель погибшей – Сергей Анатольевич Хаустов, 1977 года рождения. Полиция заочно сообщила ему о подозрении в убийстве.

Его объявили в общегосударственный розыск.

Сергей Хаустов находится в розыске. Фото: полиция

Виновата ли полиция

Правоохранители проводят служебное расследование. Слова полицейских о том, что они не смогли найти дом, проверили и подвергли.

"Правомерность действий полицейских, отрабатывавших вызов ребенка о насилии в семье, проверяется в рамках служебного расследования. Его результаты будут направлены в Государственное бюро расследований (ГБР)", – заявила представитель полиции.

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