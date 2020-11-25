Пока сухо и до +10, но это ненадолго: в Украину снова идет непогода

Потепление в Украине продержится еще два дня и на выходных снова похолодает и станет больше осадков. А в четверг, 26 ноября, погода обещает быть спокойной, солнечно и местами до +10.
Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.
Завтра на территории Украины существенных осадков не ожидается, а будет даже солнце.
Температура воздуха в четверг в большинстве областей ожидается 4-8 градусов, в Крыму до +10.
На востоке Украины будет холоднее, 2-4 градуса.
В Киеве 26-го тоже довольно тепло, в течение дня около 5 градусов тепла.
"А вот в выходные появятся осадки и похолодает. На карте видно, что в воскресенье в Киеве вероятны дождь и снег, еще и ветер будет задувать", – написала Диденко.
Карты Укргидрометцентра тоже показывают, что на выходных украинцев ждет непогода – дожди, снег и спадет температура.
Суббота…
…воскресенье.
Как сообщали новости "Сегодня", заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, будет ли эта зима аномально теплой. По ее словам, будет теплее обычного, но без аномального потепления.
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