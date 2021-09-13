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Пока тепло, но вернулись грозы: где будет лить 13 сентября (карта)

Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор Сегодня
13 сентября, 06:15
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На части Украины в понедельник остается безоблачная теплая погода, но запад и частично север накроет грозовым фронтом
В одних областях грозы, а в других пока еще сухо/коллаж "Сегодня"
В одних областях грозы, а в других пока еще сухо/коллаж "Сегодня"

В понедельник, 13 сентября, погода продолжит радовать украинцев теплом, но при этом в некоторые области вернутся грозы.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

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В Киеве 13 сентября температура останется на уровне 24-26 градусов. При этом в столице в понедельник будет пасмурно и обещают грозу.

Погода в регионах

На части Украины пока остается безоблачная теплая погода, но запад и частично север накроет грозовым фронтом.

  • На севере обещают в среднем 24-26 градусов в Черниговской, Киевской и Сумской областях и 23-25 – в Житомирской. На Житомирщине и Киевщине прогнозируют грозы.
  • Весь западный регион сегодня накроет дождями и грозами, температура в среднем 22-24 градуса, на Закарпатье чуть жарче – от 24 до 26 градусов.
  • В центре 13 сентября дождей не будет, температура в Черкассах и Кропивницком – 24-26 градусов, Полтаве и Днепре – 25-27 градусов.

  • На востоке температура в Донецкой и Харьковской областях – от 24 до 26 градусов, в Луганской – до +25, а в Запорожье по-настоящему жарко – 26-28 градусов.
  • На юге в понедельник температура в Херсоне, Николаеве и Одессе – 26-28 градусов, без осадков. В оккупированном Крыму – от 24 до 26 градусов.
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Как сообщали новости "Сегодня", в сентябре будет уже не лето, но еще и не осень. Синоптики говорят, что в первый месяц осени бывало и 8 градусов мороза, и 38 градусов тепла.

Тем временем ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет.

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