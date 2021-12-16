Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚽ Жеребьевка Лиги наций 🍿 Кому нужна "Рада" 💸 Когда дадут тысячу Зеленского 🐸 Руслану обвинили в коррупции
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Пока власти продлевают карантин, люди готовятся к третьей прививке. Все о COVID-ситуации в Украине

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
16 декабря, 12:07
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Украине с каждым днем все больше заболевших COVID-19 – рассказываем, какая ситуация с коронавирусом сейчас в стране
Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине
Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине улучшается ситуация с коронавирусом – все больше областей выходят из красной зоны и стают желтыми. При этом для безопасности граждан власти продлили адаптивный карантин и готовятся начать вакцинацию третьей дозой прививки.

Сайт "Сегодня" собрал самые важные новости об эпидемии в Украине.

Реклама

Коронавирус в Украине

За прошлые сутки, 15 декабря, в Украине зафиксировали 9590 новых случаев COVID-19. По данным Минздрава, среди новых больных 864 ребенка и 115 медработников.

Также вчера госпитализировано 2 089 человек, вылечилось 25 499 пациентов, а 355 умерли. За все время эпидемии в Украине заболело 3 588 147 человек, вылечилось 3 284 815 пациентов, умерли 92 313.

Коронавирус в Украине. Источник: Минздрав

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Реклама
  • г. Киев – 1478;
  • Винницкая область – 305;
  • Волынская область – 419;
  • Днепропетровская область – 386;
  • Донецкая область – 473;
  • Житомирская область – 325;
  • Закарпатская область – 427;
  • Запорожская область – 529;
  • Ивано-Франковская область – 318;
  • Киевская область – 397;
  • Кировоградская область – 156;
  • Луганская область – 83;
  • Львовская область – 485;
  • Николаевская область – 297;
  • Одесская область – 400;
  • Полтавская область – 642;
  • Ровенская область – 270;
  • Сумская область – 231;
  • Тернопольская область – 268;
  • Харьковская область – 314;
  • Херсонская область – 143;
  • Хмельницкая область – 398;
  • Черкасская область – 392;
  • Черновицкая область – 122;
  • Черниговская область – 332.

Вакцинация

С начала вакцинальной кампании украинцы получили более 27 млн прививок от COVID-19. За вчерашние сутки, 15 декабря, в Украине вакцинировали 142 926 человек. Первую дозу получили 47 519 украинцев, полностью иммунизированы – 95 407 человек.

За все время кампании привито 14 269 057 человек, из них получили две дозы – 12 735 628 украинцев. Всего сделано 27 004 683 прививки.

    Карантин в Украине

    Большинство регионов страны перешли в желтую зону карантина. В то же время ни одна область не находится в оранжевой или зеленой зоне.

    Реклама

    Красная зона

    • Волынская,
    • Житомирская,
    • Запорожская,
    • Киевская,
    • Николаевская,
    • Сумская,
    • Черкасская,
    • Черниговская (области).

    Желтая зона

    • г. Киев,
    • Винницкая,
    • Днепропетровская,
    • Донецкая,
    • Закарпатская,
    • Ивано-Франковская,
    • Кировоградская,
    • Луганская,
    • Львовская,
    • Одесская,
    • Полтавская,
    • Ровенская,
    • Тернопольская,
    • Харьковская,
    • Херсонская,
    • Хмельницкая,
    • Черновицкая,
    • Черниговская (области).

    При этом вскоре в Украине еще несколько регионов могут выйти из красной зоны. Речь идет о Киевской, Житомирской, Сумской и Черкасской области. Там улучшилась ситуация с коронавирусом.

    В Украине продлили адаптивный карантин

    Во время заседания Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине продлили адаптивный карантин до 31 марта 2022 года включительно.

    Это поможет максимально эффективно противодействовать пандемии и защитить здоровье людей.

    Изменится ли срок действия COVID-сертификата после третьей дозы?

    Минздрав разрешил делать прививку дополнительной дозой вакцины против COVID-19, но не всем. Для этого нужно иметь медицинские показания. Например, третью дозу рекомендуют делать пациентам с тяжелыми заболеваниями, поскольку иммунная система у таких людей могла не сформировать надлежащую защиту.

    У людей, получивших дополнительную дозу вакцины от коронавируса, срок действия COVID-сертификата не изменится.

    Читайте также:

    Реклама

    Читайте Segodnya.ua в Google News

    Подписаться
    Самые важные и интересные новости всегда под рукой
    “Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

    Далее по теме

    Все новости
    Украина
    Показать еще
    Перспективы карантина
    Реклама
    ТОП публикаций
    Игорь Серов

    Игорь Серов

    Ведущий редактор Сегодня

     Смотреть все статьи
    ТОП публикаций
    София Ковнир

    София Ковнир

    Редактор Украина Сегодня

     Смотреть все статьи
    В тренде
    Теленевиданное
    Уникальные достижения сенсационного канала
    Включай - не переключай!
    Прямая трансляция ukraine24
    Смотреть онлайн
    Опрос
    Фото дня

    Смотрите! В Киеве возле метро заметили огромные танки

    Подробнее
    Реальная мистика 🎃

    Куда поехать, чтобы встретить призраков? Мы собрали ТОП-5 самых мистических домов в Украине!

    Узнать все тайны
    Опрос
    Короновирус за неделю

    55 790

    заболело за неделю в Украине

    -19%

    Валюта
    Курс гривни сегодня

    Валюта

    Цена (грн)

    Доллар США ($)

    27.2

    Российский рубль (₽)

    0.3685

    Евро (€)

    30.62

    Погода
    Прогноз на сегодня
    Узнать
    Гороскоп
    Твой гороскоп на сегодня
    Читать гороскоп
    Украина
    google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
    Закладки
    Перейти на сайт logo
    Мы в социальных сетях

    Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

    Принять