Пока власти продлевают карантин, люди готовятся к третьей прививке. Все о COVID-ситуации в Украине

В Украине улучшается ситуация с коронавирусом – все больше областей выходят из красной зоны и стают желтыми. При этом для безопасности граждан власти продлили адаптивный карантин и готовятся начать вакцинацию третьей дозой прививки.
Сайт "Сегодня" собрал самые важные новости об эпидемии в Украине.
Коронавирус в Украине
За прошлые сутки, 15 декабря, в Украине зафиксировали 9590 новых случаев COVID-19. По данным Минздрава, среди новых больных 864 ребенка и 115 медработников.
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Также вчера госпитализировано 2 089 человек, вылечилось 25 499 пациентов, а 355 умерли. За все время эпидемии в Украине заболело 3 588 147 человек, вылечилось 3 284 815 пациентов, умерли 92 313.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев – 1478;
- Винницкая область – 305;
- Волынская область – 419;
- Днепропетровская область – 386;
- Донецкая область – 473;
- Житомирская область – 325;
- Закарпатская область – 427;
- Запорожская область – 529;
- Ивано-Франковская область – 318;
- Киевская область – 397;
- Кировоградская область – 156;
- Луганская область – 83;
- Львовская область – 485;
- Николаевская область – 297;
- Одесская область – 400;
- Полтавская область – 642;
- Ровенская область – 270;
- Сумская область – 231;
- Тернопольская область – 268;
- Харьковская область – 314;
- Херсонская область – 143;
- Хмельницкая область – 398;
- Черкасская область – 392;
- Черновицкая область – 122;
- Черниговская область – 332.
Вакцинация
С начала вакцинальной кампании украинцы получили более 27 млн прививок от COVID-19. За вчерашние сутки, 15 декабря, в Украине вакцинировали 142 926 человек. Первую дозу получили 47 519 украинцев, полностью иммунизированы – 95 407 человек.
За все время кампании привито 14 269 057 человек, из них получили две дозы – 12 735 628 украинцев. Всего сделано 27 004 683 прививки.
Карантин в Украине
Большинство регионов страны перешли в желтую зону карантина. В то же время ни одна область не находится в оранжевой или зеленой зоне.
Красная зона
- Волынская,
- Житомирская,
- Запорожская,
- Киевская,
- Николаевская,
- Сумская,
- Черкасская,
- Черниговская (области).
Желтая зона
- г. Киев,
- Винницкая,
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Закарпатская,
- Ивано-Франковская,
- Кировоградская,
- Луганская,
- Львовская,
- Одесская,
- Полтавская,
- Ровенская,
- Тернопольская,
- Харьковская,
- Херсонская,
- Хмельницкая,
- Черновицкая,
- Черниговская (области).
При этом вскоре в Украине еще несколько регионов могут выйти из красной зоны. Речь идет о Киевской, Житомирской, Сумской и Черкасской области. Там улучшилась ситуация с коронавирусом.
В Украине продлили адаптивный карантин
Во время заседания Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине продлили адаптивный карантин до 31 марта 2022 года включительно.
Это поможет максимально эффективно противодействовать пандемии и защитить здоровье людей.
Изменится ли срок действия COVID-сертификата после третьей дозы?
Минздрав разрешил делать прививку дополнительной дозой вакцины против COVID-19, но не всем. Для этого нужно иметь медицинские показания. Например, третью дозу рекомендуют делать пациентам с тяжелыми заболеваниями, поскольку иммунная система у таких людей могла не сформировать надлежащую защиту.
У людей, получивших дополнительную дозу вакцины от коронавируса, срок действия COVID-сертификата не изменится.
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