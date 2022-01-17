Показатели ухудшились. В Украине одна область приблизилась к красной зоне

По состоянию на 17 января в Украине в оранжевой зоне находятся две области. При этом в одном регионе показатели коронавируса значительно ухудшились.
Об этом сообщает Минздрав.
Кто приблизился к красной зоне?
В оранжевой карантинной зоне находятся Сумская и Ивано-Франковская области. В последнем регионе эпидпоказатели ухудшились.
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Так, в Ивано-Франковской области превышен показатель динамики уровня COVID-госпитализаций – 54,3%. Норма должна составлять не более 50%.
Кроме того, замечен рост коэффициента выявления случаев инфицирования – в Сумской области 26,9%, а в Ивано-Франковской – 29,2%. Норма должна быть не более 20%.
К слову, остальные области Украины входят в желтую карантинную зону.
Статистика коронавируса
В Украине за прошедшие сутки, 16 января, зафиксировано 5 072 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них детей – 407, а медработников – 72.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 1 213 человек;
- летальных исходов – 78;
- выздоровело – 2 520 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 759 530 человек;
- выздоровело – 3 556 162 человека;
- летальных исходов – 98 361.