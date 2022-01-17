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Показатели ухудшились. В Украине одна область приблизилась к красной зоне

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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17 января, 11:32
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Согласно статистике, за прошедшие сутки, 16 января, зафиксировано 5 072 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни
В Украине оранжевыми остаются две области. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине оранжевыми остаются две области. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на 17 января в Украине в оранжевой зоне находятся две области. При этом в одном регионе показатели коронавируса значительно ухудшились.

Об этом сообщает Минздрав.

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Кто приблизился к красной зоне?

В оранжевой карантинной зоне находятся Сумская и Ивано-Франковская области. В последнем регионе эпидпоказатели ухудшились.

Так, в Ивано-Франковской области превышен показатель динамики уровня COVID-госпитализаций – 54,3%. Норма должна составлять не более 50%.

Кроме того, замечен рост коэффициента выявления случаев инфицирования – в Сумской области 26,9%, а в Ивано-Франковской – 29,2%. Норма должна быть не более 20%.

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К слову, остальные области Украины входят в желтую карантинную зону.

Статистика коронавируса

В Украине за прошедшие сутки, 16 января, зафиксировано 5 072 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них детей – 407, а медработников – 72.

Также за минувшие сутки:

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  • госпитализировано – 1 213 человек;
  • летальных исходов – 78;
  • выздоровело – 2 520 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 759 530 человек;
  • выздоровело – 3 556 162 человека;
  • летальных исходов – 98 361.

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