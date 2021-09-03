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Полет в космос, лунная программа и инвестиции Google – обнародован список проектов, представленных Зеленским в США

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор раздела Власть
3 сентября, 12:25
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Президент Украины представил в Вашингтоне 80 проектов на 277 миллиардов долларов
Зеленский представил "План трансформации Украины" на 5-10 лет. Фото: коллаж "Сегодня"
Зеленский представил "План трансформации Украины" на 5-10 лет. Фото: коллаж "Сегодня"

Депутат Верховной Рады от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко обнародовал список проектов, которые президент Украины Владимир Зеленский представил в Вашингтоне во время рабочей поездки в США. Речь идет о "Плане трансформации Украины" на 5-10 лет. Об этом Гончаренко сообщил на своей странице в Facebook в пятницу, 3 сентября.

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"Я публикую список без проектов Министерства обороны и некоторых проектов Министерства стратегической промышленности", – написал нардеп.

По словам Гончаренко, Зеленский представил 80 проектов на сумму 277 миллиардов долларов. Из самого интересного, что предлагает Зеленский, по мнению депутата, стоит отметить следующие:

  • строительство компаниями Amazon, Google и Microsoft масштабных дата центров в Украине;
  • участие Украины в лунной программе NASA;
  • строительство Киевской окружной дороги;
  • создание Фонда фондов для IT-проектов;
  • подготовка к полету второго украинского космонавта (что будет стоить $ 60 млн).

"Больше смотрите в самом документе", – подытожил Гончаренко.

Там он указал название и описание проектов, долю США в них, а также стоимость и сроки внедрения.

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