Полеты все-таки запретят? Первая реакция Украины на возможную отмену всех авиарейсов

На сегодняшний день небо над Украиной остается полностью безопасным и открытым. Никаких перемен не произошло.
Об этом заявил Глава Госавиаслужбы Украины Александр Бильчук в эфире Украина 24.
По его словам, воздушное пространство над Украиной остается открытым.
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"Мы постоянно анализируем ситуацию и принимаем все необходимые меры, чтобы небо оставалось безопасным", – сказал Бильчук.
Как происходит закрытие движения
Глава Госавиаслужбы объяснил, по какой процедуре Украина может запретить полеты в своем воздушном пространстве.
"Существуют определенные процедурные вопросы, поступает информация, анализируются риски. После принятия определенных решений такие публикации делаются официально. Все международное сообщество о такой информации будет знать", – сказал Бильчук.
По его словам, на сегодняшний день никаких оснований для принятия подобных решений не существует.
" Наше небо безопасное. Небо над Украиной остается открытым", – добавил глава Госавиаслужбы.
О запрете для компании SkyUp
Бильчук также прокомментировал инцидент с самолетом авиакомпании SkyUp, которому сегодня, 13 февраля, не разрешили залететь в Украину.
"Это решение абсолютно авиакомпании, это ее хозяйственная деятельность. Сейчас происходит определенные колебания на рынке страхования. Поэтому страховые компании, страхующие риски, пытаются разобраться в этой ситуации и ведут переговоры с нашими авиакомпаниями для того, чтобы иметь больше информации для принятия определенных решений", – сказал он.
По словам главы Госавиаслужбы, все работают над тем вопросом, чтобы показать, что ситуация является абсолютно контролируемой и безопасной.
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