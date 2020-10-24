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Незаконные билборды и листовки: в Украине кандидаты нарушают "день тишины"

24 октября, 14:39

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Больше всего нарушений обнаружили в Ровенской области

Полицейские составили 54 протокола об административных правонарушениях во время дня тишины накануне выборов, когда запрещена агитация.

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Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По состоянию на 12:00 зафиксировали 275 сообщений о нарушениях, большинство из них – это незаконная агитация:

  • на билбордах – 96;
  • раздача агитационной продукции – 44;
  • на зданиях – 16;
  • призывы голосовать за партию или кандидата – 12;
  • агитация в СМИ – 5;
  • агитация на автомобилях – 5;
  • агитация без признаков принадлежности к политической силе – 2;
  • агитация в общественном транспорте – 1.

В целом сейчас выявлено 181 нарушение, связанное с незаконной агитацией. Наибольшее количество фактов зафиксировано в Ровенской области (39), в Харьковской области (22), Киевский и Львовской (13), Днепропетровской области (12), в Донецкой и Черкасской областях (10), в г. Киеве и Тернопольской области (8), в Волынской и Черновицкой (7), в Одесской и Черниговской областях (5), в Николаевской и Кировоградской областях (4), в Винницкой, Житомирской и Херсонской областях (3), в Сумской области (2), в Донецкой, Запорожской и Луганской области – по 1 факту.

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