Незаконные билборды и листовки: в Украине кандидаты нарушают "день тишины"

Больше всего нарушений обнаружили в Ровенской области

Полицейские составили 54 протокола об административных правонарушениях во время дня тишины накануне выборов, когда запрещена агитация.

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Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По состоянию на 12:00 зафиксировали 275 сообщений о нарушениях, большинство из них – это незаконная агитация:

на билбордах – 96;

раздача агитационной продукции – 44;

на зданиях – 16;

призывы голосовать за партию или кандидата – 12;

агитация в СМИ – 5;

агитация на автомобилях – 5;

агитация без признаков принадлежности к политической силе – 2;

агитация в общественном транспорте – 1.

В целом сейчас выявлено 181 нарушение, связанное с незаконной агитацией. Наибольшее количество фактов зафиксировано в Ровенской области (39), в Харьковской области (22), Киевский и Львовской (13), Днепропетровской области (12), в Донецкой и Черкасской областях (10), в г. Киеве и Тернопольской области (8), в Волынской и Черновицкой (7), в Одесской и Черниговской областях (5), в Николаевской и Кировоградской областях (4), в Винницкой, Житомирской и Херсонской областях (3), в Сумской области (2), в Донецкой, Запорожской и Луганской области – по 1 факту.

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