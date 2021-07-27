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Полицейским "влетело", а депутат – оправдан: Брагару отменили протокол

27 июля 2021 11:47

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В полиции завершили внутреннее расследование – патрульных наказали за то, что не включили камеры, а их начальника понизили в должности

Полицейских наказали за остановку Брагара. Коллаж "Сегодня"

Полицейских наказали за остановку Брагара. Коллаж "Сегодня"

Народный депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар официально оправдан – протокол о его задержании в якобы нетрезвом состоянии за рулем отменен. Об этом "Сегодня" сообщил высокопоставленный источник в полиции, информированный о содержании протокола.

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Причиной для такого решения стал результат экспертизы.

"Протокол Евгению Брагару действительно отменен. Причина отмены – негативный анализ на алкоголь и наркотические вещества", – сказал источник.

Накануне Українські Новини со ссылкой на полицию писали, что правоохранители завершили внутреннее расследование, по итогам которого полицейские уже понесли наказание за свои действия в отношении народного депутата (нарушили инструкцию и не включили во время остановки нагрудные камеры):

  • двум патрульным – выговор;
  • командиру роты – понижение;
  • командиру батальона – замечание;
  • руководство наказано также за нарушение инструкции.

Напомним, 4 июля патрульные остановили нардепа в Киеве за якобы неработающую подсветку заднего номера на авто. Во время общения правоохранители заподозрили, что Брагар невменяем, отобрали у него права и выдали взамен временное удостоверение. В тот же день он сдал отрицательный тест на запрещенные вещества в крови. Позже официальная экспертиза показала – депутат не наркоман.

Читайте подробнее о скандале с Брагарем в нашем материале, а также мы узнали, что умерла собака, которую депутат ранее предлагал пенсионерке продать.

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