Полицейский бунт в Украине: копа, забившего тревогу, уволили (видео)

Офицер уверен, что начальство это сделало незаконно

Правоохранители выдвинули несколько требований / Коллаж "Сегодня"

Из органов уволили полицейского Дмитрия Рынкового, который ранее записал видеоо коррупции среди руководства, отсутствии необходимых выплат и переработках, которые никто не оплачивает.

Об этом сообщает telegram-канал Политика Страны.

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Детали

Последнее время все чаще звучат заявления о подготовке полицейскими "тихой забастовки", когда копы будут выезжать только на неотложные вызовы.

На такие меры полицию толкает коррупция среди руководства, отсутствие необходимых выплат и переработки, которые никто не оплачивает. Об этом заявил в видеообращении полицейский Дмитрий Рынковый.

Решили избавиться?

Сегодня стало известно, что Дмитрия Рынкового уволили из органов. Об этом заявил он сам.

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"Меня все-таки уволили. Это сделали незаконно и задним числом. Меня не ознакомили с приказом, у меня не забрали служебное удостоверение и нагрудный жетон", – рассказал полицейский.

Также он напомнил о требованиях правоохранителей.

"Мы, как сотрудники полиции, требуем от руководства страны отреагировать и уволить с должности главу Нацполиции Игоря Клименко и министра внутренних дел Дениса Монастырского", – призвал офицер.

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Что известно о полицейском бунте

Полицейские жалуются, что "работать приходится за еду", при этом жалуются и на низкие зарплаты в 12 тыс. грн.

Они требуют отставки глав Нацполиции и МВД, а также выплаты денег. Если их не услышат, то они будут массово увольняться, и 30% личного состава уйдет уже в первом квартале 2022 года. Также возможна всеукраинская забастовка.

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