ДТП с харьковким мажором можно было избежать. Рассказываем как

В Украине придумали специальное приложение для водителей

ДТП с харьковким мажором можно было избежать. Фото: коллаж "Сегодня"

Таких ДТП, как с участием 16-летнего мажора в Харькове, в Украине много. И, к сожалению, не всегда виновники получают по заслугам. Так, в нашей стране тестируют приложение для смартфонов dashcamUa ("Полицейский в смартфоне"), с помощью которого водители смогут штрафовать друг друга. Приложение дает возможность снимать короткие ролики по 30 секунд, сохранять только нужное видео и отправлять его в полицию. В специальную форму достаточно внести номер автомобиля-нарушителя и указать тип нарушения.

Подробнее об этом читайте далее в материале "Сегодня".

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Что известно о приложении "Полицейский в смартфоне"?

Суть новшества – в том, что специальное мобильное приложение превращает смартфон водителя в смарт-видеорегистратор. Используя приложение, водитель может легко сохранить маневры нарушителя, свидетелем которых он стал на дороге, и переслать это видео в полицию.

Идея состоит в том, чтобы видеозапись нарушения ПДД, сделанная на мобильное приложение другим участником движения, рассматривалась полицией как доказательство, на основании которого выносилось бы постановление о штрафе.

Это будет означать, что потенциальный убийца будет сдерживаться штрафами от других водителей за свое опасное поведение на дороге.

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При этом полиция будет рассматривать эти заявления без его участия, без какого-либо физического контакта, убирающего коррупционную составляющую. Кроме того, не будет иметь значения статус, финансовые возможности или связи.

Отметим, что отправить видеозапись правонарушения можно анонимно, также все файлы будут автоматически вноситься в блокчейн. Это означает, что уведомление о правонарушении нельзя будет удалить или изменить.

Фиксировать нарушения ПДД смогут не все мобильные устройства, а только те, которые позволяют идентифицировать пользователя через "Дію" и фиксировать дату, время и GPS-координаты.

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Если кто-то захочет получить вознаграждение за фальсифицированную фотографию или видеофиксацию, его ждет уголовная ответственность.

В Украине часто виновники резонансных ДТП остаются безнаказанными

Недавно очередное резонансное ДТП всколыхнуло Украину. В Харькове 16-летний водитель Infiniti летел на красный с бешеной скоростью, врезался в другой автомобиль Chevrolet на перекрестке и разнес его вдребезги. Водитель Chevrolet погиб, а пассажиры самого Infiniti получили травмы разной степени тяжести.

Виновник ДТП до этого рассказывал знакомым, что часто ездит на красный и разбил уже не один свой автомобиль. Он игнорировал ПДД и был уверен, что ему все равно ничего не будет. На сегодняшний день 16-летний подросток не чувствует свою безнаказанность, а окружающие побаиваются, как бы он не избежал наказания.

За снятое на видео нарушение ПДД будут платить: сколько можно получить с чужого штрафа

За снятое на видео нарушение ПДД украинцев будут награждать 10% от штрафа, который заплатит недобросовестный водитель.

Такие поощрения предусмотрены законопроектом №5798, который зарегистрирован в Верховной Раде.

Такие правила предлагают распространить не на все виды нарушения ПДД, а только в случаях фиксации: