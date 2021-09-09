Полиция будет проводить рейды против "антимасочников" – Минздрав

Главный санитарный врач Украины пояснил, нужны ли маски вакцинированным, и анонсировал рейды по контролю ношения масок

Нацполиция будет проверять ношение масок / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальная полиция будет проводить показательные рейды для контроля соблюдения ношения масок в общественных местах, особенно это касается объектов критической инфраструктуры.

Об этом главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил в интервью медицинскому эксперту ЮНИСЕФ Екатерине Булавиновой.

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По его словам, нормы ношения масок прописаны в каждой зоне эпидемической опасности.

"Мы уже несколько раз общались с Национальной полицией. Будем начинать с показательных рейдов. Мы действительно понимаем, что в аэропорту "Борисполь" сейчас не контролируется абсолютно ничего", – заявил Кузин.

Главный санврач добавил, что упомянутые рейды запланированы как в столице, так и в регионах и сейчас Минздрав с Нацполицией разрабатывают ужесточение мер по контролю использования масок.

"С Нацполицией сейчас прорабатываются более жесткие меры по контролю использования средств индивидуальной защиты", – рассказал Кузин.

Маски для вакцинированных

Кроме того, в эфире "Право на владу" на "1+1" главный санврач пояснил, что вакцинированные также должны носить маски.

"Сейчас мировое сообщество рекомендует продолжать носить маски даже тем людям, которые получили полный курс прививок", – заявил он.

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Кузин добавил, что вакцинация эффективно защищает от тяжелого течения болезни или от риска умереть, но человек, получивший прививку все равно может заразиться.

Отметим, отмену масочного режима в Украине пока не планируют. Украинцы будут носить маски до завершения пандемии коронавируса.

Мы также писали, что главный санитарный врач страны Игорь Кузин рассказал, когда в Украине ждать новую вспышку COVID-19.

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Тем временем ВОЗ призвала пока не вакцинироваться третьей дозой от COVID-19, поскольку ее не хватает развивающимся странам, которым досталось всего 20% доз.