Полиция будет штрафовать нарушителей масочного режима? Мы проверили

Теперь украинцы должны носить средства индивидуальной защиты даже на улицах

Кабмин усилил масочный режим в красных карантинных зонах. Теперь украинцы должны носить средства индивидуальной защиты даже на улицах, в парках и на пляжах.

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Журналисты "Сегодня" узнали, будет ли полиция штрафовать нарушителей и сколько придется заплатить.

Что происходит?

Правительство приняло решение запретить людям находиться на территории общего пользования без масок. Речь идет о:

парках, рекреационных зонах, садах, скверах и площадках;

памятниках культурного и исторического наследия;

площадях, бульварах, проспектах;

улицах, дорогах, переулках, проездах, пешеходных и велосипедных дорожках;

пляжах;

кладбищах.

Полицейские будут штрафовать?

Журналисты "Сегодня" обратились в Министерство внутренних дел и узнали, что ждет украинцев, которые нарушат масочный режим.

"Работа не будет направлена на штрафование, на наказание граждан. Это будет профилактическая работа, людям будут разъяснять, что есть соответствующее постановление Кабмина. Полиция будет объяснять людям, что это опасно для окружающих и для них самих", – рассказал нам замдиректора департамента МВД коммуникаций со СМИ Ярослав Тракало.

По его словам, злостным нарушителям, которые не будут соглашаться надеть маску, будут выносить либо постановления, либо протоколы.

"Если протокол выносится на месте, то 170 грн штраф. А если постановление, то 17 тыс. гривен. Постановление выносится, если нарушение зафиксировано в общественном транспорте или государственном учреждении", – подчеркнул он.

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Как сообщалось ранее, Украина все стремительнее приближается к полному локдауну – Минздрав снова расширил список регионов красной зоны. Какие области закрылись на жесткий карантин и что там запрещено – читайте в материале "Сегодня".

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