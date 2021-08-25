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Скандальное ДТП с арбитром УАФ. Причастен ли "слуга народа" и что говорят в полиции

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий обозреватель Сегодня Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
25 августа, 22:09
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В сети появляется все больше сообщений о причастности депутата Александра Трухина к аварии с футбольными арбитрами
Комментариев от депутата Александра Трухина пока нет / Коллаж "Сегодня"
Комментариев от депутата Александра Трухина пока нет / Коллаж "Сегодня"

Остается загадкой, был ли действительно народный депутат от "Слуги народа" Александр Трухин за рулем автомобиля, врезавшегося 23 августа на подъезде к Киеву в машину главы Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи. Об этом ранее сообщали СМИ, но не потвердили "Сегодня" в полиции Киева.

"На днях действительно было ДТП в Дарницком районе. Открыто уголовное производство по ч.1 ст 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения)", – все, что согласилась сообщить нам спикер киевской полиции Юлия Гирдвилис на вопрос о причастности к аварии народного депутата.

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Сам Александр Трухин пока никак не прокомментировал сообщение о его возможной причасности к аварии. На его странице в Фейсбук последние сообщения датированы концом июля.

Тем не менее продолжают появляться заявления о причастности нардепа к ДТП. Об этом, в частности, сегодня написал бывший нардеп Игорь Мосийчук на своей странице в Телеграме. Правда, без подробностей.

Что известно

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Авария произошла 23 августа в 15:45 на подъезде к Киеву по Бориспольской трассе.

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Автомобиль Ford, в котором передвигался Лучи, стоял на перекрестке, остановившись на красный свет светофора. И в этот момент в него врезался другой автомобиль марки Audi, которым, по данным СМИ, управлял народный депутат.

Второй якобы не выдержал необходимую дистанцию ​​и не придерживался необходимой скорости движения при подъезде к регулируемому перекрестку. В результате чего Audi столкнулась с автомобилями марки Ford и Daewoo.

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Лучано Луче и его помощнику потребовалась госпитализация. В результате ДТП они на время потеряли сознание.

"После госпитализации им обоим сделали операции, в данный момент они находятся в сознании, угрозы их жизни нет. Полученные травмы можно характеризовать как средней тяжести. Я сейчас нахожусь вместе с врачами, которые контролируют состояние господина Луче и его помощника", – рассказал официальному сайту УАФ председатель Спортивно-медицинского комитета УАФ Вячеслав Попов.

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