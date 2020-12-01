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Полиция открыла дело из-за угроз венграм Закарпатья

1 декабря, 20:25

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В полиции отреагировали на провокативное видео с неизвестными

Полиция начала уголовное производство по факту угроз украинцам венгерского происхождения из-за появившегося в Сети видео с неизвестными в масках, которые угрожают закарпатским венграм.

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Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

"Действия неизвестных квалифицированы как нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам", - говорится в сообщении.

Расследование уголовного производства по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины будет вести следственное управление полиции Закарпатской области.

"Украина – демократическое государство, где не должно быть места для экстремистских высказываний и притеснений граждан по любому признаку. Мы внимательно просмотрели ролик, где неизвестные в масках угрожают украинцам венгерского происхождения, и проводим мероприятия для установления и задержания провокаторов", – подчеркнул глава Нацполиции Игорь Клименко.

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Отмечается, что за разжигание национальной вражды и ненависти предусмотрено наказание от штрафа до трех лет лишения свободы.

Напомним, глава МВД Арсен Аваков в связи с провокационным видео заявил, что украинские власти будут жестко преследовать нацистов и экстремистов, которые прикидываются патриотами и несут угрозу обществу.

Ранее также появилось видео, на котором новоизбранные депутаты Сюртовской территориальной громады Закарпатской области после принесения присяги на первом заседании поют государственный гимн Венгрии.

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Закарпатье полиция уголовное дело угрозы венгры Закарпатская область
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