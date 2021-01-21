Полиция открыла уголовное производство из-за трагедии в Харькове: до 8 лет тюрьмы

15 человек погибли, еще пятеро находятся в больнице, говорит Аваков

По факту пожара в доме престарелых "Золотое время" в Харькове, в котором погибли 15 человек, полиция открыла уголовное производство.

Реклама

Об этом со ссылкой на министра внутренних дел Арсена Авакова сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

Производство открыто по статье 270 Уголовного кодекса – "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности" (ее санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет. – Ред.). Сейчас решается вопрос о задержании владелицы пансионата.

"Поскольку она находится на больничном, у ее дома выставлены наряды полиции. Также правоохранители проводят первоочередные следственные действия, в ходе которых допрашивают управляющего учреждения, который тоже будет задержан в порядке статьи 208 УПК. Три человек из состава обслуживающего персонала доставлены в полицию, их опрашивают", – заявил Аваков.

Министр добавил, что известно о гибели 15 человек, еще пятеро находятся в больнице.

Реклама

"Окончательные причины этой трагедии будут установлены в кратчайшие сроки. Сейчас уже создана правительственная комиссия, которая будет работать на месте трагедии. Все виновные будут привлечены к ответственности, согласно действующему законодательству", – добавил Аваков.

В тренде Как будут учиться студенты после локдауна: Шкарлет объяснил

Слушайте главные новости четверга в подкасте "Что сегодня?" от 21 января.

Напомним, генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что пожар в доме престарелых в Харькове мог возникнуть из-за неосторожного обращения с электронагревательными приборами.

А директор областного департамента соцзащиты населения Юрий Шпарага заявил, что в сгоревшем здании, которое называли домом престарелых, никаких официальных учреждений нет. То есть заведение было нелегальным.

Смотрите рассказ очевидца, как людей спасали из горящего дома престарелых:

Видео: Веха Харьков

Реклама

Все подробности в спецтеме Пожар в доме престарелых в Харькове

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама