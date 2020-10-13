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Полиция передала дело Титушко в суд

13 октября, 17:20

Денис Беспалов Денис Беспалов

Парня подозревают в разбое

Полиция завершила расследование против Вадима Титушко. Ему инкриминируют разбой и незаконное завладение транспортным средством, дело передано в суд.

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Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники.

Как сообщается, дело уже передано в суд.

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Напомним, что в мае 2013 года Вадим Титушко в Киеве участвовал в потасовках против оппозиции и напал на журналистов Ольгу Сницарчук и Владислава Соделя. Нападение было заснято фотокорреспондентами, что и послужило основным доказательством его вины в суде. "Румын" был осужден и получил тюремный срок в три года, но наказание было заменено на два года условно. После инцидента молодых людей спортивной наружности, участвующих в различного рода провокациях, начали называть в Украине "титушками".

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