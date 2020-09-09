Полиция против учебника: в Черновцах мать вызвала необычную подмогу

В Черновцах произошел курьезный случай: во вторник, 8 сентября, поздним вечером женщина решила помочь своему ребенку с домашним заданием, однако не разобралась с учебником, поэтому решила вызвать полицию на помощь.

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Как сообщает полиция Буковины на своей странице в Facebook, заявительница жаловалась на автора книги по украинскому языку и чтению и сообщила, что ее дочь не понимает некоторых слов, поэтому ей понадобилась помощь наряда копов.

Инспекторы объяснили значение слов, а заодно рассказали, в каких случаях нужно звонить по номеру 102.

В правоохранительном ведомстве напомнили, что, набирая номер телефона экстренной службы и дав ложный вызов, украинцы не только нарушают закон, но и рискуют жизнью других людей.

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Впрочем, напомним, с украинскими учебниками уже не первый раз происходят курьезы.

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Так, в учебнике всемирной истории для 11-го класса допущена ошибка. Там указано, что один из лучших футболистов в истории Украины Андрей Шевченко выступал за "Ювентус", тогда как Шева играл за другой клуб Италии – "Милан", который является одним из самых ярых соперников "Юве" в Серии А.

А в учебнике по географии написали, что Португалию назвали в честь галичан.

Напомним и о скандале и вокруг учебника "Основы здоровья". Возмущение родителей вызвало определение "виктимности", данное в книге. Среди прочего там указывалось, что ношение короткой юбки и флирт – это виктимное поведение. Таким образом, девочкам прививают комплекс жертвы еще со школы:

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О том, какие еще ляпы, провокации и антинаучные мнения допускались в учебной литературе для учеников украинских средних школ, читайте в специальном материале сайта "Сегодня" – "От Вакарчука до Киану Ривза: главные скандалы с украинскими учебниками".

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