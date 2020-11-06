Полиция сможет штрафовать нарушителей карантина без суда и разбирательств

То же самое смогут делать работники эпидемического контроля и местные чиновники. А штрафы увеличат

Вышел без маски в людное место – плати штраф на месте. Новые полномочия хотят дать полиции. Чтобы без решения суда наказывали нарушителей карантина. Так же смогут поступать работники эпидемического контроля и местные чиновники. Законопроект одобрил комитет Верховной Рады по здравоохранению. Теперь, чтобы он вступил в силу, за него должен проголосовать парламент. Тот же законопроект предусматривает и увеличение размера штрафа за отказ от ношения маски до 255 гривен. Сейчас он составляет 170 гривен.

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Ранее мы сообщали, что в Киевском метрополитене с 5 ноября усиливают контроль за соблюдением масочного режима. За соблюдением карантинных мер будут следить сотрудники "Муниципальной охраны".

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Напомним, ранее мы писали о том, как в Ровненской области учительницу оштрафовали на 17 тыс грн за отказ от маски.

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