Українська
$ 28,36
33,58
  1. Последние новости Украины

Полиция сможет штрафовать нарушителей карантина без суда и разбирательств

6 ноября, 10:00

Екатерина Степаненко Екатерина Степаненко

То же самое смогут делать работники эпидемического контроля и местные чиновники. А штрафы увеличат

Вышел без маски в людное место – плати штраф на месте. Новые полномочия хотят дать полиции. Чтобы без решения суда наказывали нарушителей карантина. Так же смогут поступать работники эпидемического контроля и местные чиновники. Законопроект одобрил комитет Верховной Рады по здравоохранению. Теперь, чтобы он вступил в силу, за него должен проголосовать парламент. Тот же законопроект предусматривает и увеличение размера штрафа за отказ от ношения маски до 255 гривен. Сейчас он составляет 170 гривен.

Видео: Сегодня
Реклама

Ранее мы сообщали, что в Киевском метрополитене с 5 ноября усиливают контроль за соблюдением масочного режима. За соблюдением карантинных мер будут следить сотрудники "Муниципальной охраны".

В тренде
Синоптик рассказала, когда в Украину придут первые морозы

Напомним, ранее мы писали о том, как в Ровненской области учительницу оштрафовали на 17 тыс грн за отказ от маски.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

штрафы карантин полиция коронавирус

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Карантин в Украине: Минздрав хочет закрыть фудкорты и бассейны
Карантин в Украине: Минздрав хочет закрыть фудкорты и бассейныУкраина
Усиление карантина. Закроют ли общественный транспорт
Усиление карантина. Закроют ли общественный транспортУкраина
В Украине вводят карантин выходного дня – подробности
В Украине вводят карантин выходного дня – подробностиУкраина
К зиме подорожают минимум 3 основных продукта. Чем надо запасаться украинцам
К зиме подорожают минимум 3 основных продукта. Чем надо запасаться украинцамЭкономика
В Украине за сутки выявили почти 10 тысяч новых случаев COVID-19
В Украине за сутки выявили почти 10 тысяч новых случаев COVID-19Украина
В Украине пока не вводят
В Украине пока не вводят "черную зону", но изменят правила в "красной" – ЛяшкоУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять