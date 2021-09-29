Полиция начнет проверять COVID-сертификаты – как будут выявлять подделки

Проверка COVID-сертификата будет подобна тому, как сейчас проверяют водительские удостоверения

В Украине полиция начнет проверять подлинность COVID-сертификатов. Коллаж: "Сегодня"

Национальная полиция и Минцифры разработали специальное программное обеспечение для полиции, чтобы они могли быстро проверять COVID-сертификаты в "Дія" или сканировать бумажные документы. Проверка будет осуществляться при помощи полицейского планшета.

Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко, цитирует Интерфакс-Украина.

"Каждый сертификат и справка должна содержать QR-код, который подтверждает достоверность медицинского документа. И компетентные органы имеют право проверять их действительность – это Госпродпотребслужба, органы местной власти и др. И Национальная полиция также есть в этом списке, хотя и не определена ответственной в этом процессе",– сказал Игорь Клименко.

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Поэтому специалисты Нацполиции совместно с Министерством цифровой трансформации разработали программное обеспечение для полицейских планшетов. Это позволит правоохранителям быстро и бесперебойно проверить сертификат в "Дія" или сканировать для проверки бумажный его вариант.

Клименко также добавил, что проверка COVID-сертификата будет подобна тому, как сейчас проверяют водительские удостоверения.

Врачам грозит тюремный срок и запрет на профессию

Ранее мы сообщали, что за подделку сертификата о вакцинации врачу грозит до двух лет лишения свободы. Также медика могут лишить права заниматься медицинской деятельностью.

"Сейчас наказание будет идти по статье, которая касается подделки документов. Специфической статьи нет. Сейчас ответственность, которая есть, – за внесение ложных данных. Для врача это – от лишения права заниматься медицинской деятельностью до двух лет лишения свободы", – рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин.

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По его словам, сейчас в Украине открыто уже более 30 уголовных производств по факту подделки документов о вакцинации.

"Это и сертификаты ПЦР, и свидетельства о выздоровлении, и справки, и результаты по вакцинации. По некоторым из них следствие ведется, в ближайшее время будем видеть результаты", – добавил главный санитарный врач.

Какая информация содержится в COVID-сертификате

Согласно постановлению Кабмина, сертификат содержит в себе следующую информацию:

фамилию, имя владельца на украинском языке;

дату рождения владельца;

уникальный номер сертификата;

конечную дату срока действия сертификата;

данные о полном курсе вакцинации от COVID-19;

информацию о факте выздоровления от COVID-19 и/или о тестировании на COVID-19.

Отметим, что каждому COVID-сертификату присваивается уникальный электронный идентификатор и формируется QR-код.

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Кроме того, в мобильном приложении будет отображаться фотография владельца сертификата. Ее возьмут из Единого государственного демографического реестра.