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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Полиция в Украине получит новые полномочия на время войны

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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17 марта, 15:09
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В "Слуге народа" раскрыли подробности законопроекта
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Верховная Рада Украины приняла законопроект №7147, предусматривающий предоставление дополнительных полномочий полицейским в условиях войны с Россией.

Как сообщила в своем Telegram-канале глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, этот закон призван обеспечить эффективную деятельность полиции и выполнение ею задач в условиях военного положения.

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Шуляк перечислила дополнительные полномочия, которые получат полицейские:

  • По письменному запросу безвозмездно получает от государственных органов, органов местного самоуправления, юридических лиц государственной формы собственности информацию, необходимую для выполнения задач и полномочий полиции, в том числе о военнопленных.
  • Конвоирование лиц, задержанных по подозрению в совершении уголовного правонарушения, взятых под стражу, обвиняемых или осужденных на лишение свободы, а также охрану их в зале суда.
  • Может содержать в изоляторах временного содержания лиц, задержанных за совершение уголовных или административных правонарушений, лиц, в отношении которых в качестве меры пресечения применено содержание под стражей, лиц, подвергнутых административному аресту, а также обвиняемых и осужденных.
  • Оперативное разминирование: обнаружение, обезвреживание и уничтожение взрывоопасных предметов.
  • Технико-криминалистическое обеспечение осмотра места происшествия, в том числе связанного с пожарами, и специальные взрывотехнические работы по фактам совершения взрывов, поступление сообщений об обнаружении подозрительных взрывоопасных предметов, угрозе взрыва.
  • Представительство и исполнение обязательств Украины в Международной организации уголовной полиции – Интерполе.
  • Сотрудничество с Европейским полицейским офисом (Европолом).
  • Сбор биометрических данных лиц, в том числе путём дактилоскопирования.
  • Административный надзор в соответствии с законом.

По словам "слуги народа", закон также предусматривает, что во время военного положения аттестация полицейских не проводится.

"Полицейские призывного возраста на весь период их службы в полиции получают отсрочку от призыва. Также во время военного положения полицейским гарантируется бесплатное медицинское обеспечение в учреждениях здравоохранения любой формы собственности", – добавила она.

Ситуация в Украине 17 марта

  • Противник продолжает атаковать Украину. Врагом в полной мере не достигнута ни одна стратегическая цель наступательной операции.
  • Украинские военные сбили еще два самолета российских оккупантов. Были уничтожены штурмовик Су-25 ("Грач") и истребитель Су-35 в небе над Киевской областью.
  • Российские оккупанты в войне против Украины могли использовать более точные авиационные боеприпасы, чем планировали. Однако враг начал прибегать к более старым и менее точным средствам поражения.
  • В Ахтырском и Тростянецком районах Сумской области продолжаются серьезные бои. Оккупированные русскими захватчиками села страдают от мародерства. Враг крадет и забивает скот, а также производит обыски в домах людей.

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