Полиция вооружит ветеранов, готовых воевать

Ветераны органов внутренних дел получат оружие для дополнительной защиты от российской агрессии

Нацполиция будет выдавать дополнительное оружие / Фото: Нацполиция

Ветеранам органов внутренних дел будут выдавать оружие представители Национальной полиции.

Соответствующий указ отдал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, пишет пресс-служба ведомства.

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По данным пресс-службы, процедура будет максимально упрощена, поскольку Верховная Рада поддержала решение о введении в Украину военного положения.

"Выдача оружия ветеранам преследует цель усилить деятельность правоохранительных органов Украины в обеспечении правопорядка на территории населенных пунктов Украины", – сообщает пресс-служба.

Потери от наступления России

По состоянию на 9 утра опубликованы официальные данные о таких потерях:

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В 08:36 в Одесской области в городе Подольск, ВЧ 0173, бомбардировки, 6 погибших, 7 раненых, 19 без вести пропавших.

В 08:38 в городе Мариуполь Донецкой области в результате обстрела один человек погиб, двое ранены.

В Конотопском районе (Сумская область) под обстрел попал автомобиль, пострадала женщина с ребенком.

В городе Кривой Рог Днепропетровской области — три удара по складам 17-й танковой бригады.

Позиция боевого дежурства 4608 Краснополье — удар с БПЛА.

Боевики разбомбили мост через реку Ингулец.

Кроме того, есть погибший и пострадавшие от обстрела Броваров.