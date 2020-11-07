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Полиция взяла под охрану представительства Азербайджана и Армении в Украине

7 ноября, 14:49

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет

В Харькове полицейские будут охранять официальные представительства Азербайджана и Армении в Украине

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Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, передает МВД Украины в Telegram-канале.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

"Полиция сделает все для того, чтобы задержать лиц, причастных к этому дерзкому преступлению, и направляет свои усилия, чтобы не допустить межэтнических конфликтов на территории нашего государства", – отметил Клименко.

По его словам, все официальные представительства Азербайджана и Армении в ближайшее время будут взяты под охрану полиции.

"Призываем всех, а особенно представителей диаспоры, граждан обоих государств, находящихся на территории Украины, к терпимости и толерантному отношению друг к другу", – добавил Клименко.

Ранее министерство иностранных дел Азербайджана сообщило об обстреле консульства республики в Харькове.

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Позже полицейские открыли уголовное производство. По данным правоохранителей, неизвестные совершили выстрелы в окно и входную дверь здания.

Видео – Анна Бровко

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Азербайджан Армения Харьков консульство полиция стрельба
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