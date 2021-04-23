Полиция в шаге от разрешения использовать электрошокеры – кого будут бить током и опасно ли это

Выдавать новое оружие, стреляющее током, хотят сначала тем копам, которые чаще всего задерживает домашних насильников в крупных городах

На следующей неделе в Украине стартует процесс, цель которого – вооружить полицейских электрошокерами. Об этом "Сегодня" сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко.

"Законопроект будет вынесен в первом чтении на следующей неделе", – уточнил Антон Геращенко.

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Такими же данными располагают и эксперты, чья деятельность связана с правоохранителями. Например, инструктор Александр Милюков, который в конце прошлого года в рамках испытаний проверял на себе действие электрошокера, сказал нам, что обсуждение этого вопроса – не за горами.

"За это нововведение должна проголосовать Верховная Рада, – говорит Александр Милюков. – Кроме того, полгода назад Кабмином были рекомендованы изменения. Проблема в том, что тайзеры (так на профессиональном языке называют электрошокеры) могут применяться для защиты. Но не все полицейские случаи связаны с защитой жизни. Иногда, например, необходимо предотвратить преступление. Сейчас для этого есть такие методы, как использование газа либо дубинки".

По его словам, тайзеры будут распределяться по принципу необходимости. "Например, могут предоставить полицейским тех городов, где больше всего случаев домашнего насилия или прочих преступлений, где необходимо использование этого прибора", – сказал нам Милюков.

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К этому он добавил, что, например, недавно Франция закупила такие приборы. "Также известно, что в Литве – 4-5 тыс. таких приборов", – уточнил Милюков.

Как работает тайзер

Сам прибор представляет собой устройство, стреляющее двумя иголками с проводами. Стрелы, попадая в тело человека, образуют между собой электрическую дугу, которая на 5-5,5 секунды обездвиживает его.

Когда к человеку применяют электрошокер, он пять секунд находится под воздействием тока. Приступ судороги, мышечная нейтрализация – полное лишение способности сопротивляться. Другие сотрудники полиции, которые, как и Александр, прошли добровольное тестирование, после сказали, что не испытывают большого желания попробовать это снова.

"Кстати, есть интересная статистика: в 60% случаев практика показывала, что преступник прекращал свои действия лишь при виде электрошокера. То есть пришлось применять его лишь в 40% случаев. Сейчас только 15% случаев заканчиваются применением этого прибора – преступники в большинстве случаев отказываются от своих действий", – говорит Милюков.

Не умрет ли человек от разряда шокера?

Влияет ли шокер на сердечников – это один из самых распространенных вопросов. Ответ на этот вопрос есть.

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Напомним, принцип действия шокера: у него две стрелки, иголки, между которыми происходит замыкание на теле правонарушителя, и возникает "дуга". Так вот, "дуга" проходит по поверхности кожи и достигает верхнего слоя мышц, но не идет глубже в тело. По словам специалистов, разряд не достигает внутренних жизненно важных органов.

"Есть рекомендованные зоны для применения шокеров. Речь идет об участках тела ниже груди, но исключаются паховые зоны, шея и голова. Если полицейский применит прибор правильно, то никаких проблем не возникнет", – говорит Милюков.

В то же время имеется мировая статистика летальных случаев, наступивших после применения тайзеров. Так, в 2001 – 2008 годы после их применения скончались 334 человека, по всему миру.

Хотя оружие не кажется особо гуманным, альтернатива ему – пожестче. Это полицейские дубинки или огнестрельное оружие. От них гибнет гораздо больше людей. Так, после применения дубинок люди чаще всего погибают вследствие черепно-мозговых травм. Есть исследование 2009 года, по данным которого риск смерти после применения дубинки выше на 65%, чем после применения тайзера.

Напомним, впервые о вооружении полицейских электрошокерами в МВД Украины публично заговорили в мае прошлого года.

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