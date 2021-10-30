Полиомиелит уже в нескольких областях. Все, что известно о вспышке в Украине

Низкий уровень вакцинации от полиомиелита в Украине может спровоцировать вспышку заболевания в стране

В Украине фиксируют случаи полиомиелита / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине полиомиелит зафиксировали уже в двух областях – Ровенской и Закарпатской. Больше всего в зоне риска все непривитые дети до 5 лет. При этом в стране низкий уровень вакцинации от этой болезни.

"Сегодня" собрали все, что известно о вспышке болезни в Украине.

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Что это за болезнь?

Полиомиелит – это острое инфекционное заболевание. Оно распространяется от человека к человеку через фекалии и слюну. Чаще всего – через грязные руки, инфицированную пищу и воду. Наиболее восприимчивы к вирусу полиомиелита дети в возрасте до пяти лет.

Полиомиелит может вызвать паралич на всю жизнь, а иногда и привести к смерти. Лекарства от болезни не существует, спасает только вакцинация.

Симптомы:

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Никаких характерных симптомов – без каких-либо проявлений болезнь протекает в более 70% случаев, что делает ее особенно опасной для окружающих.

Гриппоподобные симптомы – лихорадка, головная боль, боль в животе и горле, тошнота и рвота – в течение нескольких дней может проявляться один или несколько из них.

Двигательные расстройства – сильная боль в пораженных мышцах и двигательные расстройства вплоть до полного паралича, который может развиться за несколько часов.

Где подтвердили вирус?

В Ровенской области ребенка в возрасте 1,7 лет частично парализовало после поражения полиомиелитом. Выяснилось, что малыш проживал в многодетной семье. Также известно, что родители сознательно отказались от прививок из-за религиозных убеждений.

Вскоре вместе с этим ребенком заболели еще шесть детей – родных братьев и сестер. В связи со вспышкой в Ровенской области решили не допускать к учебе непривитых детей.

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Спустя пару недель опасный вирус обнаружили и в ребенка в Закарпатской области. Сейчас образцы проверяют специалисты референс-лаборатории ВОЗ в Хельсинки.

В общине, где живет ребенок с полиомиелитом, из 243 детей вакцинировалось только 86, у 109 были временные противопоказания. Родители еще 48 детей вообще отказались от прививок. Так что риск быстрого распространения полиомиелита есть.

Ждать ли новой эпидемии?

Если достаточное количество людей в стране вакцинируется (более 95%), распространение вируса прекратится. Однако это маловероятно: у ровень охвата прививками (детей до 1 года) за 8 месяцев 2021 года – всего 53%.

При таких темпах к концу года без принятия дополнительных мер достичь нужного для коллективного иммунитета показателя в 95% не удастся.

Низкие уровни в таких областях Украины:

Херсонской – 40,7%,

Ивано-Франковской – 42,2%,

Закарпатской – 43,1%,

Запорожской – 46,2%,

Харьковской – 46,5%,

Что делать, если в садике заболел ребенок?

Если ваш ребенок ходит в детсад, в котором подтвердили полиомиелит у одного из воспитанников, нужно немедленно обратиться к медикам. Они должны обследовать всех, кто контактировал с больным.

При этом родителям следует помнить, что поможет уберечь ребенка от заражения:

обязательная плановая вакцинация,

соблюдение правил личной гигиены (мытье рук)

свежие овощи, фрукты, сухофрукты и зелень перед употреблением после мытья под проточной водой следует ополоснуть кипяченой или бутилированной водой.

Как проходит вакцинация от полиомиелита?

Вакцинировать от полиомиелита нужно с рождения малыша. Прививки обязательно необходимо проводить комплексно, не пропуская ни одной:

1 доза – 2 месяца жизни ребенка,

2 доза – 4 месяца,

3 доза – 6 месяцев,

4 доза – 18 месяцев,

5 доза – 6 лет,

6 доза – 14 лет.

Следует помнить: полиомиелит неизлечим, но его можно предупредить с помощью вакцинации .