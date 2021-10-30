Полиомиелит уже в нескольких областях. Все, что известно о вспышке в Украине

В Украине полиомиелит зафиксировали уже в двух областях – Ровенской и Закарпатской. Больше всего в зоне риска все непривитые дети до 5 лет. При этом в стране низкий уровень вакцинации от этой болезни.
"Сегодня" собрали все, что известно о вспышке болезни в Украине.
Что это за болезнь?
Полиомиелит – это острое инфекционное заболевание. Оно распространяется от человека к человеку через фекалии и слюну. Чаще всего – через грязные руки, инфицированную пищу и воду. Наиболее восприимчивы к вирусу полиомиелита дети в возрасте до пяти лет.
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Полиомиелит может вызвать паралич на всю жизнь, а иногда и привести к смерти. Лекарства от болезни не существует, спасает только вакцинация.
Симптомы:
- Никаких характерных симптомов – без каких-либо проявлений болезнь протекает в более 70% случаев, что делает ее особенно опасной для окружающих.
- Гриппоподобные симптомы – лихорадка, головная боль, боль в животе и горле, тошнота и рвота – в течение нескольких дней может проявляться один или несколько из них.
- Двигательные расстройства – сильная боль в пораженных мышцах и двигательные расстройства вплоть до полного паралича, который может развиться за несколько часов.
Где подтвердили вирус?
В Ровенской области ребенка в возрасте 1,7 лет частично парализовало после поражения полиомиелитом. Выяснилось, что малыш проживал в многодетной семье. Также известно, что родители сознательно отказались от прививок из-за религиозных убеждений.
Вскоре вместе с этим ребенком заболели еще шесть детей – родных братьев и сестер. В связи со вспышкой в Ровенской области решили не допускать к учебе непривитых детей.
Спустя пару недель опасный вирус обнаружили и в ребенка в Закарпатской области. Сейчас образцы проверяют специалисты референс-лаборатории ВОЗ в Хельсинки.
В общине, где живет ребенок с полиомиелитом, из 243 детей вакцинировалось только 86, у 109 были временные противопоказания. Родители еще 48 детей вообще отказались от прививок. Так что риск быстрого распространения полиомиелита есть.
Ждать ли новой эпидемии?
Если достаточное количество людей в стране вакцинируется (более 95%), распространение вируса прекратится. Однако это маловероятно: у ровень охвата прививками (детей до 1 года) за 8 месяцев 2021 года – всего 53%.
При таких темпах к концу года без принятия дополнительных мер достичь нужного для коллективного иммунитета показателя в 95% не удастся.
Низкие уровни в таких областях Украины:
- Херсонской – 40,7%,
- Ивано-Франковской – 42,2%,
- Закарпатской – 43,1%,
- Запорожской – 46,2%,
- Харьковской – 46,5%,
Что делать, если в садике заболел ребенок?
Если ваш ребенок ходит в детсад, в котором подтвердили полиомиелит у одного из воспитанников, нужно немедленно обратиться к медикам. Они должны обследовать всех, кто контактировал с больным.
При этом родителям следует помнить, что поможет уберечь ребенка от заражения:
- обязательная плановая вакцинация,
- соблюдение правил личной гигиены (мытье рук)
- свежие овощи, фрукты, сухофрукты и зелень перед употреблением после мытья под проточной водой следует ополоснуть кипяченой или бутилированной водой.
Как проходит вакцинация от полиомиелита?
Вакцинировать от полиомиелита нужно с рождения малыша. Прививки обязательно необходимо проводить комплексно, не пропуская ни одной:
- 1 доза – 2 месяца жизни ребенка,
- 2 доза – 4 месяца,
- 3 доза – 6 месяцев,
- 4 доза – 18 месяцев,
- 5 доза – 6 лет,
- 6 доза – 14 лет.
Следует помнить: полиомиелит неизлечим, но его можно предупредить с помощью вакцинации .