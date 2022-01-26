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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Полиомиелит вернулся в Украину, а американский телеканал "присоединил" Харьков к России — главные новости за ночь

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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26 января, 06:00
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В Украине все чаще выявляют случаи полиомиелита, а CNN в новостях подписал Харьков русским городом
В Минздраве напомнили о прививках против полиомиелита, а в новостях CNN Харьков "стал" российским/Коллаж: "Сегодня"
В Минздраве напомнили о прививках против полиомиелита, а в новостях CNN Харьков "стал" российским/Коллаж: "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

НАТО не будет в Украине: Столтенберг принял решение

Блок НАТО не будет размещать свои войска в Украине из-за угрозы нападения России. Такое заявление сделал 25 января генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

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В Украину не отправят войска НАТО/Коллаж: "Сегодня"
В Украину не отправят войска НАТО/Коллаж: "Сегодня" / Фото: НАТО

Полиомиелит вернулся в Украину: в каком возрасте нужно делать прививки

Министерство здравоохранения Украины напомнило, когда необходимо делать прививки детям от полиомиелита. В ведомстве подчеркнули, что заболевание неизлечимо и может угрожать невакцинированным.

Особенно болезнь опасна для детей/Коллаж: "Сегодня"
Особенно болезнь опасна для детей/Коллаж: "Сегодня"

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Во Львовской области усилили карантин: что под запретом

Со среды, 26 января, во Львовской области усиливают карантин. Это связано с вспышкой коронавируса. Если до 1 февраля ситуация не улучшится, комиссия может ввести дополнительные ограничения.

Во Львове участились случаи COVID-19/Коллаж: "Сегодня"
Во Львове участились случаи COVID-19/Коллаж: "Сегодня"

Американский телеканал CNN "присоединил" Харьков к России

Американский телеканал CNN в своем сюжете обозначил Харьков русским городом. Надпись "Харьков, Россия" была во время транслирования новостного материала.

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20 секунд надпись была в эфире/Коллаж: "Сегодня"
20 секунд надпись была в эфире/Коллаж: "Сегодня"

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