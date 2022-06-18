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Политическое решение уже практически принято – Яценюк о кандидатстве Украины в ЕС

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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18 июня, 19:15
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Европейский Союз видит для себя ключевой исторический момент для расширения и усиления, считает экс-премьер
Арсений Яценюк отметил, что у Украины сейчас невероятный шанс, чтобы стать членом ЕС
Арсений Яценюк отметил, что у Украины сейчас невероятный шанс, чтобы стать членом ЕС / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк считает, что политически решение о предоставлении нашей стране статуса кандидата в члены ЕС уже практически принято.

Об этом Яценюк рассказал в эфире канала "Эспрессо".

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"Народ Украины это завоевал двумя революциями и двумя войнами. Европейский Союз видит для себя, что это ключевой исторический момент расширения и усиления ЕС", – подчеркнул он.

Арсений Яценюк напомнил, что в 2013 году тогдашний президент Янукович под давлением Путина отказался подписывать соглашение об ассоциации с ЕС, и "Украина вынуждена была в 2014 году бороться за свое право стать членом Европейского Союза".

"Если Европейский Союз примет иное решение, чем предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС, – это решение под аплодисменты для Москвы и для Пекина", – сказал он.

Арсений Яценюк подчеркнул, что расширяться будет либо демократия, либо диктатуры, такие как Путин.

В то же время экс-премьер отметил, что самое важное – это не получить статус кандидата, а стать членом Европейского Союза.

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"А это очень сложная дорога. Она предполагает, чтобы украинская власть принимала очень ответственные, не популистические, сложные, но единственно правильные решения – решения, направленные на то, чтобы Украина по стандартам экономики, верховенства права, финансов, свободы слова, борьбе с коррупцией соответствовала стандартам Европейского Союза", – говорит Яценюк.

Он рассказал, что на посту главы правительства в 2014-2016 годах проводил реформы, непосредственно предусмотренные Соглашением об ассоциации с ЕС.

"Я прекрасно отдавал себе отчет, что потеряю рейтинг. Я потерял его. Но я не потерял страну, потому что те реформы, которые мы проводим – те реформы приблизят Украину к ЕС", – говорит Яценюк.

Бывший премьер-министр напомнил, что единственным выбором власти должен быть не популизм и не рейтинги, а реальные изменения в стране, которые сделают Украину членом ЕС.

"Этого требует народ Украины. У нас сейчас невероятный шанс, чтобы наконец-то сделать Украину членом Европейского Союза. И мы обязательно этим шансом воспользуемся", – уверен Арсений Яценюк.

Ранее мы рассказывали, какой путь придется пройти Украине после "зеленого света" от Еврокомиссии.

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