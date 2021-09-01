Политики, элитные авто и бренды – как начался учебный год в школе, где учатся дети Зеленского

Родителей и журналистов в школу не пускали – только детей по пропускам

В "Новопечерской школе" учатся дети президента Украины Владимира Зеленского

1 сентября в Украине отмечают День знаний. Традиционно в этот день в школах и университетах начался учебный год.

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Возле элитной "Новопечерской школы" на улице Михаила Драгомирова в Киеве школьники начали собираться около 08:40. Большинство учеников подвозили люксовые автомобили, многие дети красовались в одежде и аксессуарах от именитых брендов – кеды GUCCI, сумки Off-White и рюкзаки Louis Vuitton.

Некоторые школьники обуты в кеды GUCCI / Фото: Сегодня

Ученик "Новопечерской школы" предпочитает носить учебники в рюкзаке Louis Vuitton / Фото: Сегодня

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Среди родителей было много известных политиков. В частности, корреспондент "Сегодня" заметил сопредседателя парламентской фракции "Европейская солидарность", нардепа Артура Герасимова, депутата Верховной Рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Суто Мамояна, бывшего главу Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова, заместителя главы партии "Голос" и первого заместителя главы Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Ярослава Юрчишина.

Нардеп от ОПЗЖ Суто Мамоян / Фото: Сегодня

Экс-глава ГФС Украины Роман Насиров / Фото: Сегодня

Отметим, что в "Новопечерской школе" также учатся дети президента Украины Владимира Зеленского – дочь Александра и сын Кирилл. Самого главы государства 1 сентября в школе не было, так как Зеленский отправился в США на встречу с президентом Джозефом Байденом.

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Родителей и журналистов в школу не пускали – только детей по пропускам.

Родителей и журналистов в школу не пускали / Фото: Сегодня

"Новопечерская школа" – это средняя общеобразовательная школа в Киеве, которая позиционирует себя как современное учебное заведение, обучающее учеников по украинской государственной программе, усовершенствованной различными методиками стран мира. В школе учатся дети одних из самых обеспеченных людей Украины. Основательницей "Новопечерской школы" является супруга известного украинского бизнесмена Василия Хмельницкого Зоя Литвин.

Ранее мы сообщали, что в Одессе отказались от праздничных линеек в честь Дня знаний.

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Также напомним, на Донбассе первоклассников поздравили благотворители и спортсмены.