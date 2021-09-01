Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🇺🇸 Зеленский в США 🔔 Сколько стоит 1 сентября 🏅 Медальный зачет Паралимпиады 💥 Обострение на Донбассе
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Политики, элитные авто и бренды – как начался учебный год в школе, где учатся дети Зеленского

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор раздела Власть
1 сентября, 10:37
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Родителей и журналистов в школу не пускали – только детей по пропускам
В "Новопечерской школе" учатся дети президента Украины Владимира Зеленского
В "Новопечерской школе" учатся дети президента Украины Владимира Зеленского

1 сентября в Украине отмечают День знаний. Традиционно в этот день в школах и университетах начался учебный год.

Реклама

Возле элитной "Новопечерской школы" на улице Михаила Драгомирова в Киеве школьники начали собираться около 08:40. Большинство учеников подвозили люксовые автомобили, многие дети красовались в одежде и аксессуарах от именитых брендов – кеды GUCCI, сумки Off-White и рюкзаки Louis Vuitton.

Некоторые школьники обуты в кеды GUCCI
Некоторые школьники обуты в кеды GUCCI / Фото: Сегодня

Ученик "Новопечерской школы" предпочитает носить учебники в рюкзаке Louis Vuitton
Ученик "Новопечерской школы" предпочитает носить учебники в рюкзаке Louis Vuitton / Фото: Сегодня

Реклама

Среди родителей было много известных политиков. В частности, корреспондент "Сегодня" заметил сопредседателя парламентской фракции "Европейская солидарность", нардепа Артура Герасимова, депутата Верховной Рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Суто Мамояна, бывшего главу Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова, заместителя главы партии "Голос" и первого заместителя главы Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Ярослава Юрчишина.

Нардеп от ОПЗЖ Суто Мамоян
Нардеп от ОПЗЖ Суто Мамоян / Фото: Сегодня

Экс-глава ГФС Украины Роман Насиров
Экс-глава ГФС Украины Роман Насиров / Фото: Сегодня

Отметим, что в "Новопечерской школе" также учатся дети президента Украины Владимира Зеленского – дочь Александра и сын Кирилл. Самого главы государства 1 сентября в школе не было, так как Зеленский отправился в США на встречу с президентом Джозефом Байденом.

Реклама

Родителей и журналистов в школу не пускали – только детей по пропускам.

Родителей и журналистов в школу не пускали
Родителей и журналистов в школу не пускали / Фото: Сегодня

"Новопечерская школа" – это средняя общеобразовательная школа в Киеве, которая позиционирует себя как современное учебное заведение, обучающее учеников по украинской государственной программе, усовершенствованной различными методиками стран мира. В школе учатся дети одних из самых обеспеченных людей Украины. Основательницей "Новопечерской школы" является супруга известного украинского бизнесмена Василия Хмельницкого Зоя Литвин.

Ранее мы сообщали, что в Одессе отказались от праздничных линеек в честь Дня знаний.

Реклама

Также напомним, на Донбассе первоклассников поздравили благотворители и спортсмены.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Последние новости
Показать еще
Украина: главное
День Независимости Украины 2021
Больше новостей
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Опрос
Дневник независимости 🇺🇦

1 сентября 1991. В школах приступают к глубокому изучению и осмыслению истории Украины и ее культуры...

Погрузиться в тот день
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
Курс валют
Курс доллара сегодня
Узнать
COVID-19 в Украине
2075 случаев за сутки
Подробнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Благоприятные и опасные дни в августе
Лунный календарь на август
Что нужно делать
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять