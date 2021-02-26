Политизировано самым подсудимым: Венедиктова о деле Стерненко

Решение по делу осужденного на семь лет тюрьмы общественного деятеля Сергея Стерненко является политизированным им самим.

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Об этом в эфире шоу "Свобода слова Савика Шустера" заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"В этом приговоре, который судья объявил во вторник, есть два фигуранта. Если мы хотим снизить эмоциональный накал и политизацию, давайте одного фигуранта с фамилией "С"(Сергей Стерненко – Ред.) отставим в сторону, и возьмем другого фигуранта с фамилией "Д" (Руслан Демчук – Ред.), так как они идут по одинаковым статьям, в одном приговоре прописаны, одним судьей", – сказала она.

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По ее словам, всех волнует справедливость, поэтому стоит разбирать дело по фамилии другого фигуранта.

"Мы не можем двум фигурантам с одним приговором сказать: одному, что он свободен, а другому, чтобы шел в тюрьму", – отметила Венедиктова.

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