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Половину жителей Одессы вакцинировали от COVID-19. Когда там будет коллективный иммунитет?

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
26 октября, 19:04
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В городе за две недели сделали 100 тысяч прививок, это местный рекорд по вакцинации
В Одессе вакцинированы половина взрослого населения.
В Одессе вакцинированы половина взрослого населения. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одессе, которая сейчас в красной зоне карантина, вакцинировали от коронавируса половину жителей города. Они получили первую дозу.

Об этом сообщает "Думская".

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По словам директора горздрава Левона Никогосяна, привики сделали 503 637 жителей Одессы. При этом сейчас наблюдают небольшой перекос в сторону первых доз.

"Доля прошедших полный курс вакцинации (две дозы) сейчас находится в районе 22% от числа жителей города", – отметил чиновник.

Рекорд по темпам вакцинации

Никогосян добавил, что сейчас в городе установили небольшой рекорд и по темпам вакцинации.

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"Между 400 и 500 тысячами прошло чуть больше двух недель", – рассказал он.

При этом, по его словам, для получения коллективного иммунитета нужно, чтобы вакцинировалось минимум 75% жителей города.

Коллективный иммунитет в Моршине

В Моршине Львовской области в апреле стартовал пилотный проект по вакцинации взрослого населения. С того времени там ни одного случая ковид-госпитализации и полностью вакцинировалось уже 74% людей.

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Убедить местное население удалось за счет того, что город небольшой. Все чиновники, врачи вакцинировались и показали пример.

Как известно, в Моршине есть санаторий. Его посетители завозят болезнь в город. К тому же Моршин не изолирован от других населенных пунктов, поэтому риск попадания инфекции в город остается. На сегодня в городе 22 больных, из них 8 вакцинированы. Но при этом – ни одной госпитализации.

Ранее сообщалось:

вакцинация
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