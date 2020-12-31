Положение бедственное: в центре Керчи жители получают воду по минуте в день

Пять месяцев местный "водоканал" не может устранить проблему

В оккупированном Россией Крыму продолжаются серьезные проблемы с водой. Так, в Керчи жители дома по ул. Горького 2-Д, расположенного в самом центре города, жалуются на полное отсутствие ее подачи.

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Об этом сообщает Ассоциация реинтеграции Крыма.

По словам жителей хрущевки, последние пять месяцев вода подается с низким напором, а квартиры на 5-м этаже не получают воду вообще. Водоканал никаких объяснений по этому поводу не дает. Есть неофициальная информация, что вода подается с низким напором чтобы избежать порыва трубопровода.

"Положение бедственное. Невозможно соблюсти элементарные санитарно-гигиенические нормы, нет возможности постирать, приготовить пищу, канализация засоряется. За пять месяцев можно было осуществить любые ремонтные работы", — описывали ранее свою ситуацию керчане.

Вместе с тем, после множества обращений и жалоб "водоканал" 29 декабря таки направил ремонтную службу для устранения проблемы. Теперь проживающие на последних этажах получают воду по одной минуте в день. Горожане предположили, что было установлено оборудование, автоматически регулирующее подачу воды, которое не настроено должным образом.

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"Вода идет ровно одну минуту, затем воды нет, и позже она снова подается на одну минуту", — возмущаются жители города. Чтобы выйти из затруднительной ситуации, людям приходится ежедневно выходить с емкостями на улицу и ждать подвоз воды.

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Фото: kerchinfo.com

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что оккупанты провалили все попытки напоить полуостров.

Также напомним, что в Крыму отказались от идеи вызвать обильные дожди с помощью спецавиации.

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