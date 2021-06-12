Положительная динамика. В Украине за сутки снова выявили меньше случаев, чем за прошлые

В Украине улучшается ситуация с коронавирусом, за последние сутки снова выздоровело больше людей, чем заболело – статистика Минздрава

В Украине за последние сутки выявили 1274 новых случая инфицирования коронавирусом. Это на 329 случаев меньше, чем за предыдущие сутки.

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Об этом сообщает Минздрав.

Всего инфекцию подтвердили у 2 222 701 человека. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 69 украинцев (всего – 51 646). Вылечить удалось 2 125 685 инфицированных (4905 – за последние сутки).

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Реклама Инфографика Минздрава. Фото: facebook.com/moz.ukr

Ранее мы сообщали, что глава Минздрава Виктор Ляшко хочет продлить карантин в Украине на все лето. По словам министра, коронавирус в стране еще не преодолен, поэтому соответствующее предложение поступит правительству.

Также напомним, вся Украина стала "зеленой". Минздрав обновил зоны карантина.

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