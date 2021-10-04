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Польша ограничила движение транспорта на границе с Украиной: куда уже не проедешь

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
4 октября, 14:38
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Один из пункт пропусков не будет работать как минимум до зимы этого года
Пункт пропуска на границе с Польшей ограничит работу.
Пункт пропуска на границе с Польшей ограничит работу. / Фото: Коллаж: Сегодня

На польском пункте пропуска "Дорогуск" (с украинской стороны – "Ягодин") ограничили движение транспорта. Запрет будет действовать как минимум до декабря.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

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Польша начинает ремонт в пункте пропуска. Запланированы:

  • реконструкция дорожного покрытия для грузовых автомобилей в направлении выезда из Польши,
  • покрытие пред КП в направлении въезда для грузовых перевозок,
  • строительство здания фитосанитарной службы.

Работы ориентировочно завершатся в декабре 2021 года.

Как объехать?

Пересечь границу с Польшей можно в других пунктах пропуска:

  • "Рава-Русская – Гребенное",
  • "Краковец – Корчева",
  • "Шегини – Медика",
  • "Грушев – Будомеж".

"Ягодин" тоже отремонтируют

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Весной Кабмин утвердил приоритетным обустройство пункта пропуска на 2021-2023 годы. Хотят сделать капитальный ремонт территории пункта пропуска, построить площадки для осуществления таможенного контроля и оформления грузового автотранспорта, а также обустроить сканирующую систему стационарного типа для осмотра легкового автотранспорта.

Пункт пропуска "Ягодин – Дорогуск" – самый мощный на западной границе Украины, который расположен на трассе международного значения М-07 Киев-Ковель-Ягодин. Именно через него перемещается 45-50% украинских грузов, следующих в страны Евросоюза.

Сейчас пропускная способность "Ягодина" составляет 400-500 грузовых транспортных средств в сутки.

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