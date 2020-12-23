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Польша станет посредником в получении вакцин из Европейского Союза

23 декабря, 14:09

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Совместно со Всемирным банком и ЕИБ прорабатывается возможность закупки вакцин против COVID-19, говорит Шмыгаль

Минздрав совместно с Центром общественного здоровья вчера, 22 декабря, утвердили общенациональный план вакцинации. Этот документ должен стать комплексной методичкой для реализации основной цели – вакцинации большего количества групп населения в ближайший год.

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Об этом премьер Денис Шмыгаль сообщает в своем Telelegram-канале.

План включает приоритетные группы и этапы вакцинации, описывает логистическую составляющую и процессы для организации кампании. Кроме уже заложенных 8 млн вакцин, которые мы получим в рамках глобальной инициативы COVAX, правительство и Офис президента активно работает, чтобы в 2021 году мы имели гарантированно значительно большее количество вакцин.

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Совместно со Всемирным банком и ЕИБ прорабатывается возможность закупки вакцин против COVID-19. Соответствующая работа также ведется на уровне руководства США, Великобритании, Германии. Продолжаются активные переговоры с Польшей, которая может стать страной-посредником в получении вакцин с ЕС.

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"Мы будем иметь достаточно ресурса для закупки вакцин: почти 3 млрд грн уже заложено в госбюджете. Дополнительно будет создан специальный фонд, который будет аккумулировать средства на вакцины и доплаты врачам", – заявил Шмыгаль.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что Минздрав утвердил план вакцинации украинцев от коронавируса. Сейчас по плану утверждены четыре этапа кампании.

Также напомним, что премьер Шмыгаль рассказал, когда начнется вакцинация врачей от COVID-19.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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Польша вакцинация вакцина коронавирус Денис Шмыгаль COVID-19

Источник: Сегодня

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