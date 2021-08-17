Получает много угроз. Мендель пришла на презентацию с охраной (фото)

Бывшая пресс-секретарь президента сегодня провела презентацию своей книги "Каждый из нас президент"

Юлия Мендель на презентации книги. Фото Игорь Серов, "Сегодня"

Экс-спикер Зеленского Юлия Мендель опасается за свою жизнь. На сегодняшнюю презентацию книги собственного авторства "Каждый из нас президент" Юлия пришла с охраной, передает корреспондент "Сегодня".

"Иногда боюсь", – сказала Мендель и отметила, что получает много угроз.

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При этом бывшая пресс-секретарь Зеленского не исключает, что за первой книгой последует и вторая – также посвященная политической жизни страны.

"Политика ведь не заканчивается", – сказала нам Мендель.

Юлия Мендель с охраной на презентации книги. Фото Игорь Серов, "Сегодня"

Юлия отмечает, что многое из известных ей фактов в книгу не войдет, мол, это было непозволительно с точки зрения нацбезопасности.

На вопрос, собирается ли она идти в политику, Мендель, улыбаясь, ответила: "Я хороший пиарщик".

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Презентация прошла в одном из столичных торговых центров, на встречу пришло около трех десятков человек. После более часа общения новоиспеченная писательница подписала книги.

Юлия Мендель на презентации книги. Фото Игорь Серов, "Сегодня" / Фото: Сегодня Юлия Мендель на презентации книги. Фото Игорь Серов, "Сегодня" / Фото: Сегодня Юлия Мендель на презентации книги. Фото Игорь Серов, "Сегодня" / Фото: Сегодня Юлия Мендель на презентации книги. Фото Игорь Серов, "Сегодня" / Фото: Сегодня Юлия Мендель на презентации книги. Фото Игорь Серов, "Сегодня" / Фото: Сегодня Юлия Мендель на презентации книги. Фото Игорь Серов, "Сегодня" / Фото: Сегодня 1 /6

О чем книга Мендель

Юлия Мендель написала и издала книгу "Каждый из нас президент". Бывшая пресс-секретарь выкладывала фрагменты своей работы. Сначала она рассказывала о Гитлере, генетическом коде счастья и херсонском суржике, а позже о том, почему Порошенко больше не станет президентом.

Кроме того, журналистка сравнила действующего президента с революцией в Украине 2013-2014 годов. По мнению Мендель, Зеленский лучше "грязных палаток, разбитого Майдана, негигиеничных и холодных ночей".