Получал оплату в Bitcoin. СБУ разоблачила хакера, который работал на Россию

СБУ раскрыла деятельность группы хакеров / Фото: СБУ

Служба безопасности Украины, которая ранее заблокировала масштабную кибератаку на правительственные ресурсы, разоблачила группу хакеров, вороваших информацию пользователей через приложения для Instagram и других популярных ресурсов. Один из подозреваемых разрабатывал вирусы по заказу российского клиента. Оплату хакер получал в Bitcoin

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Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Один из хакеров работал на российского заказчика, который предоставил доступ к защищенному серверу в РФ. Сервер использовался как инфраструктура для разработки вирусов и обмена техническими задачами и готовыми заказами. По предварительным данным, вредоносное ПО похищало логины и пароли, которые давали доступ к финансовой информации. Заказ российская сторона оплачивала биткоинамы", – сообщили в СБУ.

СБУ провела обыски у злоумышленников. Фото: СБУ

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По данным предварительного расследования, фигуранты размещали ссылки для загрузки зараженных программ в описаниях под различными видео и в сообществах соцсетей.

"Вирусы были "вмонтированы" в популярные программы, в частности, для раскрутки сайта в Instagram и приложения для смартфонов. Вирусный программный код открывал злоумышленникам доступ к информации, хранящейся на компьютерах и мобильных устройствах, в том числе логинов и паролей", – говорится в сообщении.

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Злоумышленники создали и администрировали специализированный форум, Telegram канал и бот. Этими ресурсами пользовались представители хакерской среды для покупки и продажи персональных данных.

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СБУ провела обыски у злоумышленников. Фото: СБУ

"Во время обысков по местам регистрации и проживания хакеров правоохранители изъяли компьютеры и мобильные терминалы, которые использовались для осуществления противоправной деятельности", – добавили в СБУ.

Ранее сообщалось, что СБУ накрыла хакеров под Киевом, которые на заказ взламывали аккаунты чиновников.