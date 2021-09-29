Получают угрозы от ЖЭКа: жильцы киевского ЖК несколько лет не могут сменить управителя

К делу люди намерены привлечь полицию и прокуратуру

Жильцы все чаще стали замечали безразличие и халатность ЖЭКа / Коллаж "Сегодня"

Жильцам многоэтажки в киевском ЖК "Парк Стоун" несколько лет пытаются поменять ЖЭК, но безуспешно. Людям не помогает даже принятый в 2015 году Закон "Об особенностях совершения права собственности в многоквартирном доме".

Об этом пишут "Факти".

Закон

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В Украине с 2015 года стартовала реформа в жилищно-коммунальном секторе. Уже шесть лет в стране урегулированы все вопросы, связанные с ЖЭКами, обслуживающими многоэтажные комплексы. Закон описывает подробно процедуры по смене управителя.

Эпичное начало

После введения ЖК "Парк Стоун" в эксплуатацию в 2013 году компания застройщика передала на обслуживание комплекс своей "дочерней" структуре — компании "Парк-Стоун Сервис". После этого жильцы все чаще стали замечали безразличие и халатность ЖЭКа.

"Когда случались поломки и сбои в обслуживании, например, почти полное отключение отопления на нижних этажах зимой 2020/2021, ЖЭК не устранял проблему. Потом они придумали отговорку — у дома большие долги, потому ничего делать не станут. И на любое обращение они ссылались на эти долги и не реагировали ни на одну заявку. Дальше — больше. Отключили в подъездах лифты — из трех в подъезде оставили один. Почему? Говорили, что "у вас долги", — рассказала член инициативной группы жильцов ЖК "Парк Стоун" Марина Каспарова. По ее словам, ЖЭК не торопился решать вопрос с должниками, перекладывая проблемы на плечи добросовестных плательщиков, отказывая им в качественных услугах.

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Управляющая компания "Парк-Стоун Сервис" передала не все подъезды на обслуживание Киевтеплоэнерго (КТЭ). Часть дома получила право оформить прямые договоры с КТЭ, а часть платила ЖЭКу за тепло в осенне-зимний период.

"И вдруг выяснилось, что цифры от ЖЭКа за тепло в разы выше, чем в счетах от „Киевтеплоэнерго". Причин такой ситуации в ЖЭКе не назвали, а просьбу передать весь комплекс и все квартиры на обслуживание КТЭ проигнорировали", — отметила Марина Каспарова.

"До сих пор первый, второй и восьмой подъезды дома не подключены к горячему водоснабжению, жители вынуждены пользоваться исключительно бойлерным нагревом", — рассказал один из жильцов ЖК "Парк Стоун".

Высокая цена

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Жители ЖК "Парк Стоун" говорят, что проблемы с нынешним управителем длятся уже много лет. Сначала компания без объяснений и обоснований попыталась поднять стоимость обслуживания.

"В марте-апреле 2018 года состоялась первая попытка незаконно и без адекватных объяснений поднять жителям стоимость коммунальных услуг более чем в 2 раза, которая была „отбита" жильцами дома после неоднократных обращений в КГГА, Антимонопольный комитет, Держспоживслужбу и другие органы власти", — объяснили жители комплекса.

Также люди возмущены пожаром, которые произошел в подъезде в 2018 году. Жильцы считают, что это случилось из-за того, что ЖЭК не привел оборудование дома в нормальное состояние.

"В результате пожара выгорела электрическая шахта от 2 до 22 этажа дома со всеми кабелями, оборудованием и этажными щитами с электросчетчиками. Во время пожара не сработала ни система противопожарной сигнализации, ни система дымоудаления, ни система управления лифтами, за наличие и обслуживание которых „Парк-Стоун Сервис" регулярно получал средства от жильцов дома. Противопожарные водопроводы находились в неработоспособном состоянии, а пожарные гидранты на этажах вообще отсутствовали", — сообщил один из пострадавших от пожара жильцов дома и добавил, что электроснабжение в подъезде было восстановлено только через 7 месяцев после пожара.

Восстанавливали подъезд после ремонта жильцы сами.

Протокол есть

Для смены компании люди провели переговоры с компанией "Затишна оселя", обслуживающей соседний ЖК "Парус", а затем провели собрание владельцев квартир с голосованием за смену ЖЭКа. Большинство согласилось. Письмо с решением направили на имя руководителя "Парк-Стоун Сервис" Виктора Галасюка.

"Нам начали поступать звонки с угрозами, все персональные данные жильцов были слиты ЖЭКом какой-то юрфирме, адвокаты которой постоянно запугивают членов инициативной группы и терроризируют жильцов звонками с угрозами. Было возбуждено какое-то уголовное дело, хотя мы все процедуры по смене управляющей компании ведем на основании закона Украины", — рассказала член инициативной группы жильцов ЖК "Парк Стоун" Ольга Заволока.

Сотрудники ЖЭКа сообщили, что никаких актов и ключей компания передавать 1 октября не намерена, а вместо этого привлечет охранную фирму для саботажа процедуры передачи дома на обслуживание другой компании.

Сейчас владельцы квартир ЖК "Парк Стоун" намерены идти в своей борьбе за право поменять ЖЭК до конца. Если конфликт усугубится, люди намерены привлечь полицию и прокуратуру.

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