Пользователи "ВКонтакте" будут на учете в полиции – СНБО

После того, как российская социальная сеть "ВКонтакте" обошла блокировку и начала работать в мобильном приложении, секретарь СНБО Алексей Данилов предупредил украинцев, что пользователи соцсети будут на учете у правоохранителей.

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Об этом он сказал во время ZOOM-конференции "Цифровая трансформация государства: перспективы и риски кибербезопасности".

"У нас, согласно нашему законодательству о санкциях, "ВКонтакте" не должно работать на территории нашей страны. Мы занимаемся этим вопросам, специалисты понимают, о чем идет речь. Они (россияне) меняют очень быстро прокси, и мы не успеваем за ними следить. В Украине есть институции, которые непосредственно за это отвечают. Сейчас это находится в работе. Мы считаем, что в ближайшее время при помощи наших международных партнеров этот вопрос будет решен", – сказал он

В то же время секретарь СНБО обратил внимание на пользователей этой социальной сети, которая запрещена в Украине.

"Это также и их должна быть ответственность – зачем они это делают и для чего делают. Сейчас та система, которая начинает работать, все пользователи будут находиться на учете. Если они дальше будут распространять российский контент на территории Украины, то они будут иметь определенные проблемы непосредственно с Нацполицией и нашими силовыми структурами", – добавил Данилов.

Замглавы МВД Сергей Гончаров согласился с секретарем СНБО об ответственности пользователей "ВКонтакте", что у них должно быть понимание о нарушении законодательства.

"Наши сотрудники совместно с коллегами из других силовых структур работают над вопросом закрытия доступа к указанной соцсети. Это в том числе и вопрос взаимодействия с зарубежными партнерами в части площадок для распространения программного обеспечения этих мобильных приложений", – сказал он.

Напомним, в мае 2020 года президент Владимир Зеленский продлил запрет российских соцсетей, который ввел его предшественник Петр Порошенко.

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