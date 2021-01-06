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Помириться и простить: Зеленский тепло поздравил украинцев с Рождеством (видео)

6 января, 18:00

Виталий Семченко Виталий Семченко

Президент напомнил, что "мы вместе – большая единая украинская семья"

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев, христиан восточного обряда, с Рождеством Христовым.

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Соответствующее видео опубликовала пресс-служба главы государства.

"Дорогие граждане! Я искренне поздравляю миллионы украинских семей с праздником Рождества Христова – символом непобедимости добра и милосердия человеческой души", – сказал президент.

Зеленский призвал каждого "помириться с тем, кого обидел, и простить всех, кто обидел тебя", ведь нет для этого лучше дня, чем Рождество.

"Пусть радость и тепло этого праздника объединят нашу страну, потому что все мы вместе – большая единая украинская семья", – отметил он.

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Глава государства также напомнил об "особенности" праздника и призвал граждан придерживаться карантинных ограничений.

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"Давайте помнить, что важным принципом христианства является забота о ближних. Поэтому традиционные колядки должны быть еще и безопасными. Для вашего здоровья и окружающих", – подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер пожелал всем веселого праздника и здоровья – "чтобы чувствовать аромат и вкус душистой кутьи и всех двенадцати блюд на столе".

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, до какого числа носят вечерю на Рождество.

Также мы публиковали 10 идей, которые помогут сделать ваше Рождество уютным.

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