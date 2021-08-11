Помогает теща и ищет врача. Адвокат Чауса о состоянии судьи

Николай Чаус все еще чувствует себя не очень хорошо, но по-тихоньку приходит в себя, об этом рассказал "Сегодня" его адвокат

По словам адвоката, у Чауса большие проблемы с ногами. Фото: коллаж "Сегодня"

Сегодня, 11 августа, исполнилась неделя, как Высший антикоррупционный суд отправил экс-судью Николая Чауса под круглосуточный домашний арест.

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Как выяснили "Сегодня", не имея возможности выйти на улицу, Чаус достает продукты благодаря теще и попробует отпроситься у следователя, чтобы посетить врача.

"Чувство дезориентации у Николая Чауса еще не прошло, но потихоньку он приходит в себя. Пока что непонятная ситуация со зрением. Чаус не имеет возможности выйти из дома, поэтому обращение к врачу затруднительно. Сейчас думаем над тем, чтобы найти нужного врача и попросить у следователя разрешение на посещение медика", – рассказал нам адвокат Чауса Ростислав Кравец.

По словам Кравца, сейчас они с Чаусом в ожидании рассмотрения апелляционной жалобы.

"Мы хотим признать подозрение необоснованным. Наша апелляция подана. Когда состоится заседание – этого пока не известно", – добавил адвокат.

На наш вопрос, как Чаус закупает себе продукты, Кравец ответил, что ему в этом помогает теща.

"Жена Чауса еще в Молдове, ему помогает сейчас теща", – сказал нам адвокат. И уточнил, что, кроме зрения, у Чауса в неважном состоянии и ноги. "У него большие проблемы с ногами, потому как он прошел босиком 50 км, спасаясь от тех, кто его похитил", – сказал Кравец.

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Судья Николай Чаус

Экс-судья Днепровского суда Николай Чаус фигурирует в двух уголовных производствах: НАБУ с 2016 года расследует дело о вымогательстве и получении взятки Чаусом, в котором судья является подозреваемым. Особенно он стал известен из-за закопанной банки с деньгами.

В то же время СБУ ведет расследование в уголовном производстве по факту похищения Чауса во время пребывания в Молдове, а также незаконной переправки его через государственную границу Украины. Судья признан потерпевшим в этом деле.

30 июля Николая Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области в одних трусах. Он заявил, что его похитили и увезли из Молдовы. Позже разыгрался настоящий триллер: полиция собиралась передать судью НАБУ, но его неожиданно перехватила СБУ и повезла в Киев. Дошло до того, что антикоррупционеры на трассе преследовали машину СБУ и требовали остановки.

Как сообщали новости "Сегодня", 4 августа суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Чаус подозревается в вымогательстве и получении взятки. НАБУ завершило дело Чауса и показало момент получения денег.

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