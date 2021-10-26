Помогла ли вакцинация спасти Моршин от COVID-19? Результаты уникального эксперимента

Пока страна переживает пик коронавируса, в Моршине вакцинированы большинство взрослого населения

В Моршине вакцинировали 74% взрослого населения. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Моршине Львовской области в апреле этого года стартовал пилотный проект по вакцинации взрослого населения. С того времени там ни одного случая ковид-госпитализации и полностью вакцинировались уже 74% людей.

Об этом рассказал мэр Моршина Руслан Ильницкий в эфире "Украина 24".

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Чем вакцинировали

Моршин являлся пилотным проектом с 14 апреля. Тогда там приступили к одновременной вакцинации всего взрослого населения.

"Несколько человек до 13 апреля успели вакцинироваться Covishield (AstraZeneca). Затем CoronaVac был вплоть до 5 июля. Затем появился Pfizer", – рассказал Ильницкий.

Как люди согласились на вакцинацию

Убедить местное население удалось за счет того, что город небольшой. Все чиновники, врачи вакцинировались и показали пример.

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"Сами медики убеждали своих пациентов по телефонам, несколькими обзвонами. Это заслуга медиков. Мы изготовляли билборды, ролики, ставили палатки. То есть коммуницировали с людьми", – уточнил мэр.

В городе все же есть больные коронавирусом

Как известно, в Моршине есть санаторий. Его посетители завозят болезнь в город. К тому же Моршин – не изолирован от других населенных пунктов, поэтому риск попадания болезни в город остается.

"На сегодня в городе 22 больных, из них 8 – вакцинированы. На сегодняшний день в Моршине никакой госпитализации. За весь период только один человек, 80-летний, был госпитализирован. И с целью присмотра, потому что это группа риска. Через неделю его выписали", – рассказал Ильницкий.

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Ситуация с коронавирусом в Украине

За прошедшие сутки, 25 октября, в Украине зафиксировали 19 120 новых случаев COVID-19.

Всего инфекцию подтвердили у 2 803 159 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 7340 жителей Украины (в общей сложности – 64 936). Вылечить удалось 2 390 112 инфицированных (9738 – за последние сутки).

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