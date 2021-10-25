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Помогут ли витамины и цинк при COVID-19? Ответ врача

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
25 октября, 09:09
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Витамины С, Д и микроэлемент цинк часто рекомендуют пациентам с коронавирусом. Врач рассказал, есть ли от этих таблеток польза
Витамины не помогут при коронавирусе
Витамины не помогут при коронавирусе / Фото: Коллаж: Сегодня

Часть витаминов, которые часто рекомендуют пациентам с коронавирусом, не влияют на то, как человек будет болеть COVID-19.

Об этом написал в своем Telegram-канале главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий.

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По его словам, витамины С, Д и микроэлемент цинк не влияют на ход ковида, как и народная медицина или гомеопатия.

От витамина С в больших дозах у человека может появиться аллергическая сыпь на коже, а от цинка часто есть сильная тошнота.

"Не оставайтесь в каменном веке! На самом деле витамин С, витамин Д и цинк так влияет на течение ковида, как гомеопатия или народная медицина... поэтому, когда у вас подтвердят ковид, вспомните, что мы сейчас в 2021 году!" – добавил врач.

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Чем опасен штамм "Дельта"?

"Дельта" быстрее передается. Мутации в шипообразном белке вируса сделали его более проникающим в клетки человека.

Например, в Великобритании среди непривитых "Дельта"-вариант уже доминирующий. В Public Health England оценили риски "Дельты" по сравнению с другими штаммами:

  • "Дельта" быстрее передается, чем "Альфа"- вариант (британский);

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  • риск госпитализации выше;

  • эффективность вакцины в подавлении симптомов после первой дозы снижена на 15-20%.

  • "Дельта"-вариант может быть на 30-100% более передаваемым, чем вариант "Альфа".

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