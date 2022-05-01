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Помогут наказать россиян! Почему истории украинцев во время войны так важны

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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1 мая, 12:04
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Истории украинцев, которых коснулась война, должен знать весь мир
Журналист Алексей Суханов собирает истории украинцев, пострадавших от российского вторжения в Украину
Журналист Алексей Суханов собирает истории украинцев, пострадавших от российского вторжения в Украину / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, скриншот

Истории украинцев должны быть рассказаны, чтобы стать свидетельствами в судах над россиянами. В этом убежден журналист и телеведущий Алексей Суханов, который помогает собирать рассказы нашых граждан, которых коснулась война.

Недавно он был в Иванкове и познакомился с Героем Украины, участником АТО, прикованным к постеле.

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Он просто смотрел в окно, как рашисты входят в его село и ничего не могут сделать. Они с матерью придумали план: если односельчане их сдадут — то дети убегут огородами. А он и мать останутся уповать на Божью волю... Но ни один человек их не сдал, — эмоционально говорит Алексей Суханов.

По мнению Алексея Суханова, есть как минимум две причины, по которым люди должны рассказывать про себя и про войну. Первая — это мир не должен об этом забыть или привыкнуть к войне.

Трагедия каждого украинца обязательно должна быть услышана. Все эти истории – важные свидетельства для будущих судов над рашистами. Я мечтаю о том дне, когда кремлевская бункерная крыса со всеми своими скабеевыми, соловьевыми, киркоровыми и басковыми и прочей шелупонью будет сидеть на скамье подсудимых — объясняет Алексей.

А вторая причина — психологическая. Алексей Суханов уверяет: чтобы пережить боль, человек должен рассказывать про нее, писать на бумаге, но главное – не молчать, не держать ее в себе.

Напомним, что Алексей Суханов стал амбассадором Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, и бережно собирает истории украинцев, пострадавших от российского вторжения в Украину.

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"Голоса Мирных" — это уникальный онлайн-музей, собирающий самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Свои истории Музея доверили уже тысячи человек.

Свою историю можно рассказать на портале "Голоса Мирных" или на бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.

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Слесаренко Александр Петрович – полковник медицинской службы ВСУ, начальник Черниговского военного госпиталя. Еще в советское время медик прошел афганскую войну, где спас сотни жизней и был неоднократно представлен к наградам. Во время бомбежек Чернигова смог организовать работу госпиталя, сам проводил операции, спасая воинов и гражданских. Награжден орденом Данилы Галицкого и "Золотой Звездой" Героя Украины.
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